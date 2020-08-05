Сегодня перед открытием торгов на российском рынке для национальной валюты сложился умеренно позитивный внешний фон. Стабилизация ближайшего фьючерса на нефть марки Brent выше 44 долларов за баррель и утреннее укрепление большинства валют развивающихся стран будут способствовать покупкам в рубле. В результате пара доллар/рубль в начале дня отступит в район 73,3 рубля. При этом, существенного движения американской валюты в рамках сегодняшних торнов мы не ожидаем – после трех высоковолатильных сессии доллар может стабилизироваться в районе 73-73,5 рубля. Если же говорить о динамике американской валюты до конца недели, то пока мы не видим поводов для выхода из верхней половины диапазона 70-75 рублей.

Напомним, что во вторник рубль вновь ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, по итогам дня доллар прибавил 0,6%, поднявшись до 73,6 рубля, евро вырос на 0,9%, закончив сессию в районе 86,8 рубля.