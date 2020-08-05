Американские биржевые площадки во вторник завершили торги ростом. Индекс широкого рынка S&P 500 прибавил 0,36%, закрывшись на отметке 3306,51 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 0,62%, высокотехнологичный NASDAQ поднялся на 0,35%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США упала на пять базисных пунктов, до 0,51%. Доходность 10-летних облигаций Германии снизилась на три базисных пункта, до −0,55%.

Рынки продолжают следить за дебатами между демократами и республиканцами насчет очередного пакета финансовой помощи американской экономике, делая ставку на его принятие в скором времени. И хотя стороны по-прежнему не могут договориться в отношении объема стимулирующих мер, лидер Демократической партии Сената Чак Шумер заявил, что переговоры с Белым домом продвигаются в «правильном направлении». В свою очередь, рост рисковых активов поддерживают отчеты американских компаний, большинство из которых превзошли оценки экспертов.

Котировки Brent по итогам прошедших торгов выросли на 0,45% и закрылись на отметке $44,35. Спекулятивным фактором для подъема нефтяных котировок послужил взрыв в Бейруте, который вызвал опасения игроков в отношении нарастающей нестабильности в регионе. Кроме того, на старте торгов в среду поддержку цене фьючерсного контракта Brent могут оказать данные от API, показавшие недельное снижение запасов сырой нефти в США на 8,6 миллиона баррелей. Позже игроки переключат свое внимание на данные от Минэнерго США, которые вкупе с динамикой заокеанских биржевых индикаторов определят дальнейшее движение нефтяных цен.

Во вторник индекс Мосбиржи вырос на 0,36%, закрывшись на отметке 2940,46 пункта. Локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2900 и 2870 пунктов, сопротивление — 2960 пунктов. Поддержки во фьючерсе на индекс РТС находятся на отметках 125000 и 123000 пунктов, сопротивление — 127700 пунктов.

Российская валюта завершила торги на отметке 73,56, потеряв 0,61% по отношению к американскому доллару. После резкого ослабления в последние дни июля, в начале августа пара доллар/рубль перешла к коррекционному снижению. Фактор конвертации дивидендов в валюту нерезидентами практически исчерпан, что вкупе со значительной перепроданностью позволяет рублю постепенно отыгрывать ранее утраченные позиции и отметки 75 рублей за доллар и 88 за евро могут стать пределами ослабления российской валюты.

Значимым событием для рубля в среду будет публикация решения Минфина по объему валюты, выделяемой ведомством Центробанку для продажи на открытом рынке в рамках бюджетного правила на период с 7 августа по 4 сентября.



