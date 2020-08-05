Индекс Мосбиржи будет пытаться закрепиться выше 2950 пунктов
Российский рынок акций вчера сумел все-таки подрасти на постепенном улучшении внешнего фона и закрыл день в 10 пунктах ниже сопротивления 2950. Сегодня на открытии торгов эта отметка должна быть пройдена: внешний фон этому благоволит. Так, потихоньку подрастают американские фьючерсы, нефть держится в районе 44,5 долларов за баррель.
Сумеет ли рублевый индикатор рынка закрепиться выше? Вопрос трудный. Вроде Америка хоть и слабо, но постоянно растет. Но за последние 3 недели российский рынок акций лишь однажды закрывался минусом. Перекупленность нарастает, инвесторы в любой момент могут вспомнить о потенциальной слабости российской экономики. Вряд ли это произойдет сегодня, но к началу коррекции стоит быть готовым.
Вчера отличились акции золотодобывающих компаний на фоне возобновления взлета цен на золото после 4-дневной консолидации под отметкой 2000 долларов за унцию. Во второй половине дня этот рубеж был пробит, а сегодня с утра котировки драгметалла продолжили рост.
Никаких сильных технических сопротивлений у золота впереди пока не вырисовывается. Но нынешний рост имеет ярко выраженный спекулятивный характер, и вполне можно ждать серьезной фиксации прибыли, как только для этого появится повод. Стоит также помнить, что акции золотобытчиков как растут опережающими темпами относительно цен на свою продукцию, так и падать будут намного быстрее. Но это тоже произойдет не сегодня.
Сумел перешагнуть отметку 20 тыс руб «Норильский Никель». Сегодня цены на его продукцию растут, вслед за ними должны пойти и акции ГМК.
Сбербанк как-то очень медленно движется к следующей цели – 240 руб за акцию. Но стоит помнить, что бумаги банка еще торгуются с дивидендами и начало преддивидендного ралли в них вполне можно ожидать в конце августа-начале сентября.
Внешний фон говорит о том, что в начале дня рубль попытается укрепиться. Сильной поддержкой по паре доллар-рубль сейчас выступает отметка 73. Не исключено, что она будет пробита вниз, но вот шансов на закрепление там у пары очень немного.
По-прежнему слабо реагирует на общемировой оптимизм нефть. Сегодня ждем статистики по запасам в США. При позитивных данных котировки вполне могут перешагнуть 45-долларовый барьер, но вряд ли пойдут существенно выше.
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