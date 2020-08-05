На российском рынке акций сохраняется устойчивый восходящий тренд. Во вторник индекс МосБиржи в очередной раз обновил максимумы последних месяцев. За последние 15 сессий индекс снижался лишь один день.

Несмотря на позитивную динамику рынка торговая активность постепенно начинает снижаться. Обороты торгов вчера опустились до минимального уровня за две недели. Участники «привыкли» к невысокой амплитуде колебаний и попеременному подъему котировок разных секторов.

Накануне лучше остальных среди ликвидных бумаг выглядели металлурги. Особенно сильную динамику показали производители драгметаллов: Полюс (+3,1%), Полиметалл (+2,6%). Цены на золото во вторник впервые в истории поднялись выше отметки в $2000 за тройскую унцию.

Растущий тренд в золоте выглядит очень сильным. Обозначить какой-то потенциальны потолок и предел роста сложно. Сейчас работает эффект большой толпы. Сам по себе взлет цен уже начинает вызывать опасения инвесторов. Ралли в драгметаллах для многих служит индикатором, что этот повышенный спрос обусловлен существенным увеличением рисков. Однако это не так. Если долго смотреть в бездну, бездна начинает смотреть на тебя. Динамика котировок не обязательно должна диктовать и описывать ситуацию. На рынке периодически появляется огромное количество перекосов, которые фундаментально неоправданны. Например, отрицательные цены на фьючерсы WTI этой весной естественно не отражали реальную ситуацию в отрасли.

На долгосрочном горизонте не ожидаю сохранения цен на драгметаллы около текущих значений. Рост является ситуативным и связан с реализацией комплекса традиционных для золота драйверов роста: отрицательные реальные процентные ставки, опасения будущей инфляции, падение индекса доллара. К этому также добавляется неопределенность по срокам начала устойчивого спада пандемии и ухудшение отношений между США и Китаем. Все покупают золото, потому что знают, что раньше при таком наборе факторов оно всегда росло.

Но причин для роста стоимости, например, из-за потребности металла в промышленности, сейчас не наблюдается. Себестоимость производства кратно ниже рыночных котировок. Спрос исключительно инвестиционный — бегство от рисков. Во II квартале 2020 г. спрос на золото со стороны ювелирной отрасли и промышленности снизился в годовом выражении на 46% и 13% соответственно. Упал спрос и со стороны мировых ЦБ (-50% г/г).

Работая с акциями золотодобывающих компаний, стоит помнить, что при коррекции цен на драгметаллы они зачастую падают быстрее, чем сами котировки золота.

По индексу МосБиржи пока все еще остаются нетронутыми локальные цели около 2950–2955 п. Эти отметки сейчас выступают ближайшим ориентиром, но при стабильном внешнем фоне или его улучшении нельзя исключать продолжения восходящей тенденции. В таком случае уже придется говорить о целях в районе 3050–3075 п.

На наш взгляд, сейчас рынок начинает локально перегреваться, а апсайд на краткосрочном горизонте выглядит незначительным. Наращивать длинные позиции широким фронтом становится неудобно. Наиболее комфортным может быть портфельный подход с диверсификацией по активам в зависимости от их привязки к изменениям по USD/RUB. То есть речь идет о балансе баланс бумаг, ориентированных на внутренний рынок, и акций, которые защищают от сценария ослабления рубля.

Из корпоративных событий отметим, что Ростелеком сегодня планирует опубликовать финансовые результаты за II квартал по МСФО. Ожидания по отчету умеренно позитивные. Накануне обыкновенные акции компании выросли на 2,8% и обновили максимумы за 4 года. Если говорить о среднесрочных перспективах бумаг Ростелекома, то текущая оценка близка к справедливой. Существенного потенциала не наблюдается. В отрасли телекоммуникаций, на мой взгляд, чуть интересней картина в акциях МТС за счет более высокой ожидаемой дивидендной доходности.

Новые исторические максимумы во вторник были показаны в бумагах Московской биржи. Площадка отчиталась об увеличении общего объема торгов на 9,6% до 79,1 трлн руб. Совокупный среднедневной объем операций на всех рынках увеличился на 14,6%. Сейчас бумаги выглядят локально перекупленными, ближайшая область сопротивления может находиться в районе 144–145 руб.

Сегодня состоится заседание совета директоров Аэрофлота, в повестку которого включен вопрос размещения дополнительных акций. Допэмиссия — это увеличение числа акций в обращении. Соответственно их появление размывает долю действующих акционеров. Размер выпуска пока неизвестен. От величины допэмисии зависит, насколько сильное влияние будет оказано на котировки. Пока не будет ясности, акции могут быть под давлением.

Ситуация на рынке нефти остается стабильной. Фьючерсы на Brent накануне поднялись к $44,5, позволив рублю показать незначительный рост по отношению к доллару и евро. В целом для акций российских нефтяников пока все еще складывается благоприятная ситуация. Допускаю, что при сохранении такой конъюнктуры в ближайшие дни бумаги нефтяных компаний могут начать догонять динамику индекса.

Внешний фон сегодня с утра складывается смешанный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии во вторник незначительно выросли. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра снижаются на 0,12%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа падают на 0,18% и находятся около уровня $44,3.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет недалеко от уровня закрытия вторника.



