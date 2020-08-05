Во вторник высоколиквидные бумаги закрылись преимущественно в плюсе. Лучше рынка вновь выглядел Полюс (PLZL, +3.1%) на фоне сохранения спроса на «защитные» активы, включая золото. В лидерах роста оказался и НЛМК (NLMK, +3.3%), что может быть связано с публикацией операционных результатов Стойленского ГОКа (рост объемов производства концентрата за полугодие на 4.7% год-к-году). Алроса (ALRS), Норникель (GMKN) и Северсталь (CHMF) подорожали на 1.9%, АФК Система (AFKS) – на 1.8%, МосБиржа (MOEX) – на 1.2%. Тем временем Аэрофлот (AFLT) подешевел на 2.4% после подтверждения планов по размещению допэмиссии акций (соответствующий пункт внесен в повестку дня заседания совета директоров компании, назначенного на сегодня).

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции М.Видео (MVID) подорожали на 6.9%, корпорации Квадра (TGKD) – на 6.4%, Саратовэнерго (SARE) – на 5.9%, Электроцинка (ELTZ) – на 5.8%.

Фондовые индексы США повысились на 0.3% — 0.6%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных во вторник. Европейские фондовые индексы закрылись в среднем в небольшом плюсе, преимущественно в плюсе пребывают и азиатские индексы.

Возможность некоторого повышения по индексу РТС остается в силе, динамика цен на нефть после взрыва в Ливане может стать фактором поддержки спроса в нефтегазовом секторе. Вместе с тем, цена тройской унции золота превысила $2000, а доходность 10-летних облигаций Казначейства США приблизилась к 0.51% годовых, что указывает на сохранение спроса на «защитные» активы и подразумевает неустойчивость подъема на рынках акций. Во второй половине дня повлиять на ход торгов может статистика из США: в 15:15 мск ожидается отчет о занятости ADP, в 17:00 мск – данные по деловой активности (индексы ISM), в 17:30 мск – недельные данные по запасам нефти и нефтепродуктов. На валютном рынке в начале торгов курс доллара к рублю может оказаться под давлением в соответствии с динамикой индекса доллара (DXY), отражающего изменения курса доллара к корзине мировых валют.