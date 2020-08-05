События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 августа
МОСКВА, 5 августа — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 5 августа, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс PMI в секторе услуг (июль)
|45
|45,4 (факт)
|4:30
|AUD
|Австралия — Жилищные кредиты (м/м)
|-10,2%
|5,5% (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) от Caixin (июль)
|58,4
|54,1 (факт)
|4:45
|CNY
|Китай — Композитный индекс деловой активности (PMI) (июль)
|54,2
|54,5 (факт)
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|50,2
|52
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|46,4
|51,1
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|57,8
|57,8
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|56,7
|56,7
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|54,8
|54,8
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|55,1
|55,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (июль)
|57,1
|57,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (июль)
|56,6
|56,6
|12:00
|EUR
|Еврозона — Объём розничных продаж (м/м) (июнь)
|17,8%
|5,9%
|15:00
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|15:15
|USD
|США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (июль)
|2,369 млн
|1,5 млн
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|144,51 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Объем импорта
|199,12 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-54,6 млрд долл
|-50,1 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (июнь)
|-0,68 млрд долл
|-0,9 млрд долл
|16:30
|USD
|США — Отчет Seevol о хранилище в Кушинге
|0,426 млн барр
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (июль)
|50
|50
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг (июль)
|49,6
|49,6
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (июль)
|43,1
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (июль)
|57,1
|55
|17:30
|USD
|США — Запасы сырой нефти
|-10,612 млн барр
|-3,267 млн барр
|17:30
|USD
|США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома)
|1,309 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00 мск
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (июль)
|47,8
|58,5
|RUB
|Ростелеком — финансовая отчетность по МСФО за 2кв/1П2020
|16:00 мск (14:00 лнд, 09:00 NY)
|RUB
|Ростелеком — телеконференция менеджмента
|18:45 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (июль)
|0,2%
|0,4% (прогноз)
|18:45 мск
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль)
|3,2%
|3,4% (прогноз)
|RUB
|Аэрофлот — СД (об увеличении УК путем допэмиссии и о созыве ВОСА)
https://1prime.ru/experts/20200805/831871474.html