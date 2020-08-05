По итогам торгов 4 августа индекс МосБиржи вырос на 0,36% до 2940,46 п., а РТС на 0,22% до 1260,16 п. Внешний фон не способствовал росту российского рынка, но всё же к вечеру нефть вышла в плюс и позволила отечественным индексам закрыть день в плюсе. Этому не помешал даже слабый рубль, который в очередной раз оказался под давлением из-за рвущегося вперёд евро. Из внутренних историй вновь стоит отметить смягчение условий по льготной ипотеке, что будет способствовать улучшению в строительной отрасли. Бумаги ЛСР выросли на 3,42%, НЛМК на 3,25%, АФК «Система» на 1,9%, а «Северсталь» на 1,88%. Естественно, что ростом отметились бумаги крупных золотопромышленников «Полюс» (+3,11%), Polymetal (+1,98%), которые реагировали на повышение цены золота выше $2000 за тройскую унцию. Лидером торгов оказались акции «М.Видео», подорожавшие на 6,88%. В стане аутсайдеров завершили день ЭН+ (-4,15%), ТМК (-2,67%), ТГК-2 (-2,67%), «Аэрофлот» (-2,12%) и «Петропавловск» (-1,86%). Бумаги «Газпрома» (-0,13%) слабо отреагировали на новости о том, что Дания в очередной раз одобрила строительство «Северного потока 2». Объём торгов на основной секции Московской Биржи составил 53,379 млрд рублей. Кстати, в июле объём торгов Московской Биржи вырос на 9,6% в годовом выражении. Бумаги «Московской Биржи» подорожали на 1,17%. Главный аналитик «Открытие Брокер» по российским акциям и облигациям Алексей Павлов отмечает, что после взрывного марта и активного апреля в мае, июне и июле Московская биржа вышла на рост месячных объёмов в районе 10% в годовом сопоставлении. Данная величина достаточно чётко вписывается в долгосрочную стратегию биржи, представленную инвесторам осенью прошлого года. В её рамках Московская биржа как раз и таргетировала базовый рост выручки на уровне 10% в ближайшие годы

Рубль начинал день укреплением, но растерял свои достижения. Сначала ему мешала дешевеющая нефть, а к вечеру сформировалось глобальное наступление евро. Однако в среду россиянин может вновь заявить о своих претензиях. Ослабление национальной валюты в июле вкупе с повышением доходностей ОФЗ может вернуть часть нерезидентов на российский долговой рынок. Минфин 5 августа предложит инвесторам ОФЗ-ПК выпуска 29014 с погашением 25 марта 2026 года и ОФЗ-ПД выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Первый аукцион проводится в объёме остатков, доступных для размещения в данном выпуске, а по второму установлен лимит в 30 млрд рублей. К вечеру доллар укреплялся на 0,61% до 73,56, а евро на 0,85% до 86,76.

NASDAQ записал на свой счёт 30-е рекордное закрытие. Повысились и другие индексы. Доходность по 10-казначейским обязательствам упала до 0,515%, что повышает актуальность инвестиций в более доходный фондовый рынок, хотя многие считают его незаслуженно перегретым. Статистика в начале дня показала, что производственные заказы в США выросли за июнь на 6,2%. Также приятной неожиданностью стало, что число новых случаев COVID-19 в США два дня держится ниже 50 тыс. Конгресс и Белый дом пока не радуют отсутствием соглашения по новому пакету экономической помощи. Глава президентской администрации Марк Мидоус сообщил, что соглашение пока ещё далеко от компромисса. Впрочем, лидер демократов в сенате Шуммер отметил движение переговоров в нужном направлении. В секторном разрезе лучшим был энергетический (+2,45%), товары широкого потребления (+1,36%) и недвижимость (+1,36%). Самыми слабыми были здравоохранение (-0,45%) и финансы (-0,44%). После закрытия сессии отчиталась компания Walt Disney (-0,8%). Как и ожидалось, лишь сегмент онлайн видео Disney+ показал позитивные результаты и более 60 млн подписчиков. От прочих операций компания потеряла почти $5 млрд . По итогам торгов DJIA вырос на 0,62% до 26828,47 п., S&P 500 поднялся на 0,36% до 3306,51 п., а NASDAQ на 0,35% до рекордных 10941,17 п.

Торги в азиатском регионе проходили разнонаправленно. Wall Street Journal пишет, что представители США и Китая встретятся 15 августа, чтобы обсудить текущее выполнение Китаем торгового соглашения первой фазы. На фоне ухудшения двухсторонних отношений эта информация воспринимается больше в негативном ключе, так как может привести к очередным американским претензиям и срыву договорённостей. Также появилась информация, что представитель Белого дома посетит Тайвань, что неминуемо вызовет дипломатическую реакцию Пекина. Меж тем, китайский индекс PMI в сфере услуг от Caixin снизился в июле до 54,1 п. с июньских 58,4 п. Сводный индикатор Caixin поднялся до 54,5 п. с 54,2 п. в предыдущем месяце. Из прочих региональных данных стоит отметить то, что в Новой Зеландии безработица сократилась в II квартале до 4,0% с 4,2% в предыдущие три месяца, хотя рынок ожидал роста показателя. В Японии деловая активность в сфере услуг остаётся в подавленном виде. Индекс PMI вырос лишь до 45,4 п. К 8:40 мск NIKKEI 225 — 22515,74 п. (-0,26%), Hang Seng — 25039,39 п. (+0,37%), Shanghai Composite — 3374,76 п. (+0,09%).

Накануне золото преодолело отметку $2000 за тройскую унцию и пока не собирается останавливаться на достигнутом. Резервы золотого биржевого фонда SPDR Gold Trust выросли почти на 9 тонн за вторник до 1257,73 п. Динамика золота продолжает отражать, как текущее ослабление доллара, так и его потенциальную «порчу». Слабый доллар также поддерживает нефть, но и баланс спроса и предложения также вносит свою лепту. По данным API, на неделе до 31 июля коммерческие запасы нефти в США упали на 8,6 млн бар. Запасы бензина сократились на 1,7 млн бар., а дистиллятов выросли на 3,8 млн бар. Согласно опросу S&P Global Platts, на рынке ждут сокращение запасов нефти на 4,1 млн бар., снижение запасов бензина на 1,3 млн бар., а также увеличение запасов дистиллятов на 0,1 млн бар. Однако бурной реакции на данные из США пока не было, так как на рынке сохраняются опасения, что разрастание пандемии будет сдерживать активное восстановление спроса. К 9:00 мск Brent — $44,42 (-0,02%), WTI — $41,64 (-0,14%), Золото — $2038,8 (+0,880%), Медь — $6401,14 (+0,31%), Никель — $14095 (-0,13%).

Индекс доллара снижался на 0,24% до 93,15 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США незначительно повысилась до 0,52%. К 9:00 мск пара EUR-USD — $1,181 (+0,09%), GBP-USD — $1,308 (+0,15%), USD-JPY – 105,62 (-0,08%).

Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный. Индексы в Азии всё же преимущественно растут. Доллар продолжает слабеть, и не только против валют основных торговых партнёров. Нефть поднялась выше $44 за баррель Brent. В самой России отмечается резкий рост деловой активности в сфере услуг. Слабый рубль и рост доходностей по ОФЗ в июле могут вернуть часть нерезидентов на рынок российского долга. В начале дня ждём возможное пробитие индексом МосБиржи отметки 2950 пунктов. Рубль также попытается укрепиться против евро и доллара.