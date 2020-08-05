В течение дня нефтяные котировки протестируют на прочность $45 за баррель
Благоприятная обстановка на мировых рынках в условиях слабости доллара способствовали вчера некоторому улучшению и конъюнктуры на рынке нефти: котировки нефти марки Brent сумели приблизиться к верхней границе текущего узкого «боковика» в 43-45 долл./барр.. Данные Американского института нефти (API) по рынку энергоносителей в США по итогам прошлой недели оказались неплохими – запасы сырой нефти в стране вновь заметно, на 8,6 млн барр., сократились, сильнее ожиданий (-3 млн барр., по консенсусу Reuters), на 1,7 млн барр. уменьшились запасы бензинов при росте загрузки НПЗ (переработка на прошлой неделе возросла на 153 тыс. барр./сутки). Оценки API задают позитивные ожидания по аналогичным недельным данным Минэнерго США, которые выйдут сегодня, отодвигая на второй план риски увеличения предложения в августе и создавая условия для попыток выхода котировок в более высокий ценовой диапазон. Однако сообщения СМИ о решении Саудовской Аравии отложить объявление публикации цен на сентябрь несколько охлаждают рынок: сегодня утром цены консолидируются у уровня закрытия вторника. Мы ждем, что в течение дня нефтяные котировки все же протестируют на прочность 45 долл./барр.
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