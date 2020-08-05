Рынок ОФЗ во вторник не отреагировал на рост аппетита к риску на глобальных рынках
Торги рублевыми гособлигациями во вторник проходили в боковом диапазоне. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 сохранилась на уровне 5,88% годовых. Рынок ОФЗ демонстрирует слабую реакцию на рост аппетита к риску на глобальных рынках в начале этой недели, что мы связываем со слабостью рубля и ожиданиями большого предложения нового госдолга.
Вчера евробонды развивающихся стран продолжили ценовой рост. Доходность Russia`47 обновила исторический минимум, достигнув 3,09% годовых (-8 б.п. за день), доходность Russia`29 снизилась до 2,36% (-6 б.п.). Доходность 10-летних евробондов Индонезии снизилась до 2,07% годовых (-5 б.п.). Покупки евробондов ЕМ стимулируют ожидания сохранения низких ставок мировыми центробанками продолжительное время и снижение доходности евробондов развитых стран. Доходность 10-летних гособлигаций США в начале августа опустилась до исторического минимума 0,51%, а реальная (за вычетом инфляции) находится на отрицательном уровне —1,0%.
Сегодня Минфин РФ проведет размещение 6-летнего флоатера ОФЗ 29014 (лимит не объявлен) и 10-летних ОФЗ 26228 на 30 млрд руб. Как и на прошлой неделе, мы ожидаем больший спрос на флоатер. Объем размещения будет зависеть от готовности Минфина предоставить премию к вторичному рынку. Пока ведомство довольно консервативно подходит к размещению нового госдолга, что приводит к отставанию от выполнения квартального плана. В июле Минфин разместил ОФЗ на 225 млрд руб. На август – сентябрь остается 775 млрд руб. (по 97 млрд руб. в неделю), что будет выполнить довольно сложно с учетом традиционно слабого августа и низкого спроса со стороны нерезидентов. По данным НРД, в июле нерезидент¹ урезали вложения в ОФЗ и их доля на рынке ОФЗ сокращалась два месяца подряд.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200805/831871539.html