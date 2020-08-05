Торги рублевыми гособлигациями во вторник проходили в боковом диапазоне. Доходность 10-летних ОФЗ 26228 сохранилась на уровне 5,88% годовых. Рынок ОФЗ демонстрирует слабую реакцию на рост аппетита к риску на глобальных рынках в начале этой недели, что мы связываем со слабостью рубля и ожиданиями большого предложения нового госдолга.

Вчера евробонды развивающихся стран продолжили ценовой рост. Доходность Russia`47 обновила исторический минимум, достигнув 3,09% годовых (-8 б.п. за день), доходность Russia`29 снизилась до 2,36% (-6 б.п.). Доходность 10-летних евробондов Индонезии снизилась до 2,07% годовых (-5 б.п.). Покупки евробондов ЕМ стимулируют ожидания сохранения низких ставок мировыми центробанками продолжительное время и снижение доходности евробондов развитых стран. Доходность 10-летних гособлигаций США в начале августа опустилась до исторического минимума 0,51%, а реальная (за вычетом инфляции) находится на отрицательном уровне —1,0%.

Сегодня Минфин РФ проведет размещение 6-летнего флоатера ОФЗ 29014 (лимит не объявлен) и 10-летних ОФЗ 26228 на 30 млрд руб. Как и на прошлой неделе, мы ожидаем больший спрос на флоатер. Объем размещения будет зависеть от готовности Минфина предоставить премию к вторичному рынку. Пока ведомство довольно консервативно подходит к размещению нового госдолга, что приводит к отставанию от выполнения квартального плана. В июле Минфин разместил ОФЗ на 225 млрд руб. На август – сентябрь остается 775 млрд руб. (по 97 млрд руб. в неделю), что будет выполнить довольно сложно с учетом традиционно слабого августа и низкого спроса со стороны нерезидентов. По данным НРД, в июле нерезидент¹ урезали вложения в ОФЗ и их доля на рынке ОФЗ сокращалась два месяца подряд.