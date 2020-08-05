Рынок акций России и рубль подрастут в начале торгов
Рынок акций РФ и рубль повысятся в начале торгового дня на умеренно позитивном внешнем фоне, полагают аналитики.
Индекс Мосбиржи попробует закрепиться выше 2950 пунктов, считают эксперты.
ПРОГНОЗЫ
Внешний фон перед стартом торгов в России слабо позитивный, считает Андрей Кочетков из компании "Открытие брокер". "В начале дня ждём возможное пробитие вверх индексом Мосбиржи отметки 2950 пунктов. Рубль также попытается укрепиться против евро и доллара", — добавил он.
Возможность некоторого повышения индекса РТС остается в силе, поскольку динамика цен на нефть после взрыва в Ливане может стать фактором поддержки спроса в нефтегазовом секторе, считает Антон Старцев из компании "Олма".
"Однако сохранение спроса на "защитные" активы и подразумевает неустойчивость подъема на рынках акций. На валютном рынке РФ в начале торгов курс доллара к рублю может оказаться под давлением в соответствии с динамикой индекса доллара (DXY), отражающего изменения курса доллара к корзине мировых валют", — добавил он.
Прогноз по курсу доллара на сегодня 72-73,50 рубля, оценивает Константин Кочергин из банка "Восточный".
ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ
Основные американские фондовые индексы на прошлых торгах повысились на 0,4-0,6% на фоне осторожного оптимизма инвесторов в отношении прогресса по принятию Вашингтоном нового пакета помощи экономике.
С утра фьючерсы на американские фондовые индексы повышаются на 0,2-0,3%. Основные фондовые площадки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показывают единой динамики — в пределах 0,7%, шанхайский Shanghai SE Composite Index прибавляет 0,01%, японский Nikkei 225 снизился на 0,3%.
Стоимость нефти повышается на 0,1%, до 44,49 доллара за баррель сорта Brent. Курс евро растет до 1,1812 доллара против 1,1796 доллара на момент фиксинга предыдущих торгов.
ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ
Российский рынок акций во вторник смог вырасти, отыгрывая улучшение внешней конъюнктуры. Западные биржевые индексы и рынок нефти к вечеру вышли в плюс, что оказало поддержку стоимости российских активов.
Рублёвый индекс Мосбиржи на закрытие основных торгов поднялся на 0,36%, до 2940,46 пункта, а долларовый индекс РТС — на 0,22%, до 1260,16 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" по итогам прошлых валютных торгов вырос на 45 копеек, до 73,56 рубля, евро — на 73 копейки, до 86,76 рубля, следует из данных Московской биржи.
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