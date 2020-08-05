VEON: ПРОГНОЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА 2К20 (VEON US; ВЫШЕ РЫНКА; ЦЕЛЬ – $3.4)

Veon должен 6 августа опубликовать финансовые результаты за 2К20; мы прогнозируем выручку на уровне $1.95 млрд (-13% г/г) с учетом снижения курса рубля к доллару США (-10% г/г). По нашим оценкам, EBITDA составит $832 млн, а рентабельность EBITDA — 42.7% (против 44.0% во 2К19). Поскольку именно во 2К20 в полной мере проявилось негативное влияние пандемии COVID-19, в этом квартале ожидается снижение доходов от роуминга, а также продаж мобильных телефонов. В отчетах о финансовых и операционных показателях за 1К20 Группа уже отметила снижение апрельских показателей в местной валюте по выручке (падение составило чуть менее 10%) и EBITDA (15-16%). В настоящее время Veon торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2020П 3.5x против среднего значения 4.7x в российской телекоммуникационной отрасли.

Телеконференция состоится 6 августа, в четверг, в 16:00 МСК. Телефоны для подключения: +1 646 787 1226 (из США) / +44 (0) 203 0095709 (из Великобритании). ID конференции: 6780798.



