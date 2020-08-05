Средняя ставка однодневного валютного свопа вчера повысилась на 15 бп, до 3,87%, а закрытие произошло на отметке 3,67% – на 39 бп выше уровня понедельника. Ставка RUONIA, по нашим оценкам, выросла до 4,05% против 3,92% днем раньше. По состоянию на утро вторника баланс средств банков на корсчетах в ЦБ снизился на 367 млрд руб. (до 2,2 трлн руб.) вследствие сокращения операций репо с Федеральным Казначейством. Вчера Банк России провел однодневный депозитный аукцион тонкой настройки с лимитом 1,2 трлн руб., на котором в итоге банки разместили 645 млрд руб. по средней ставке 4,15%. Размещенный объем выше уровня свободных резервов в банковской системе, который, по нашим оценкам, в понедельник составил около 400 млрд руб. Вчера же ЦБ провел регулярный недельный депозитный аукцион, лимит на котором составил 1,7 трлн руб. – на 50 млрд руб. меньше, чем на прошлой неделе. Банки предложили к размещению 2,1 трлн руб., в итоге полностью выбрав установленный лимит по средней ставке 4,16%.

Мы ожидали, что регулятор повысит лимит на недельном аукционе на 150–200 млрд руб. на фоне вероятного притока ликвидности из бюджета. Согласно прогнозу ЦБ, за период с 5 по 11 августа приток в банковскую систему ликвидности по бюджетному каналу должен составить 275 млрд руб. Тем временем на аукционе однодневного репо с Федеральным Казначейством не было подано ни одной заявки, но при этом банки привлекли 30 млрд руб. на депозиты Казначейства сроком на 35 дней (общий спрос на данном аукционе составил 67,4 млрд руб.). Ставки NDF вчера снизились на 2–3 бп на фоне стабилизации курса рубля. Трехмесячная ставка NDF (OIS) закрылась на отметке 3,93%. Более длинные ставки кросс-валютных свопов остались на прежних уровнях. Трехмесячная ставка Mosprime поднялась на 1 бп, до 4,59%, однако котировки FRA не изменились, как и ставки процентных свопов. ОФЗ: без существенных движений; Минфин опять предложит к размещению флоутер и ОФЗ-ПД. На локальном рынке долга вчера опять было очень спокойно. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже составил 13 млрд руб., почти в два раза меньше среднедневного показателя за последний месяц (24 млрд руб.). На протяжении большей части дня ценовые движения отсутствовали, и в итоге облигации закрылись в среднем без изменений. На общем фоне в более слабую сторону выделялся 10-летний ОФЗ-26228 (YTM 5,88%), поднявшийся в доходности на 3 бп на фоне решения Минфина выставить данный выпуск на сегодняшнем аукционе. Также на 3 бп повысилась доходность 9-летнего ОФЗ-26224 (YTM 5,75%). Локальные облигации других развивающихся стран торговались разнонаправленно: 10-летние выпуски восточноевропейских стран и Колумбии снизились в доходности на 4–6 бп, в то время как доходность южноафриканского 10-летнего бенчмарка выросла на 6 бп.

Сегодня Минфин проведет аукцион 6-летнего флоутера ОФЗ-29014 в объеме доступных для размещения остатков (367 млрд руб.) и 10-летнего ОФЗ-ПД 26228 (YTM 5,88%) на сумму 30 млрд руб. Флоутер ОФЗ-29014 предлагался к размещению и на прошлой неделе, когда при спросе в 192,7 млрд руб. было продано бумаг всего на 19,2 млрд руб. Цена отсечения этого аукциона составила 98,3 пп – на 0,2 пп ниже, чем на аукционе 8 июля, и также на 0,2 пп ниже уровня вторичного рынка на тот же день.

По нашим оценкам, такая цена соответствует Z-спреду в +34 бп относительно ставки RUONIA против +28 бп на предыдущем аукционе. На вторичном рынке выпуск продолжает торговаться в районе 98,5 пп. Что касается ОФЗ-26228, его последний аукцион состоялся 15 июля, когда фактическое размещение составило 23 млрд руб. против спроса в 31 млрд руб. Цена отсечения аукциона составила 5,84%, что соответствовало премии по доходности в 5 бп к уровню закрытия предыдущего дня. Мы полагаем, что в этот раз, как и на прошлой неделе, объем размещения флоутера опять будет выше, чем выпуска с фиксированным купоном, учитывая низкую торговую активность, наблюдаемую в ОФЗ-ПД в последнее время. Сегодня Минфин выплатит купоны на сумму 15 млрд руб. по 5-летнему флоутеру ОФЗ-29006 (бумага относится к флоутерам «старого формата», купон по которым рассчитывается как ставка RUONIA с лагом), а еще на 1,7 млрд руб. – по 15-летнему ОФЗ-26233 (YTM 6,11%). Возможно, некоторые игроки решат реинвестировать средства из старого в новый флоутер, что подстегнет спрос на аукционе ОФЗ-29014. Однако в первую очередь нас интересует, какую долю заявок решит удовлетворить Минфин – напомним, что на последних аукционах флоутеров соотношение спроса и фактического размещения было значительно выше, чем на аукционах по размещению ОФЗ-ПД – в диапазоне от 4x до 10x.