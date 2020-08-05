По сообщению газеты Ведомости, Норильский никель представил план работ по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3. На первом этапе, в 2020–2022 гг., планируется провести рекультивацию загрязненных участков, сбор загрязненного грунта и сорбента, откачку и сбор нефтепродуктов и т. д. После окончания сбора нефтепродуктов планируются «мероприятия по воспроизводству биологических ресурсов». Все работы должны быть завершены к сентябрю 2025 г.

РБК ранее сообщало, что Норникель намерен завершить сбор разлитого дизельного топлива и сорбента к концу 2020 г., а рекультивацию загрязненных участков – к середине 2021 г. Судя по новому плану, работы по рекультивации и сбору загрязняющих веществ могут занять почти вдвое больше времени, а значит, и связанные с этим расходы и капиталовложения также могут оказаться выше. Ясности в отношении расходов и капиталовложений пока нет. Ранее Норникель оценивал расходы на ликвидацию последствий в 2020 г. в 140 млн долл.

Такую же цифру в год компания планирует тратить и в период с 2021 по 2025 г. Таким образом, суммарные расходы могут составить 700 млн долл., или 2% свободного денежного потока на собственный капитал, прогнозируемого нами на 2020–2025 гг. Насколько мы понимаем, эта сумма может быть включена в те 2 млрд долл., в которые российские власти оценили экологический ущерб от аварии на ТЭЦ-3. За последние полгода акции Норникеля отстали от индекса MSCI Materials на 20 пп, что означает потерю более чем 10 млрд долл. рыночной капитализации, и мы полагаем, что негативное влияние аварии на финансовые показатели компании уже в полной мере учтено рынком.