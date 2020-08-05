Мосбиржа сохранит тенденцию по увеличению оборота торгов
Объем торгов на Московской бирже в январе-июле вырос на 13,8% — (ПОЗИТИВНО)
Положительную динамику продемонстрировали рынок акций, облигаций, срочный рынок и денежный рынок. Наиболее сильный рост наблюдается на срочной и фондовой секциях, что может быть связано ростом интереса к рисковым активам профессиональных инвесторов в условиях снижения процентных ставок, а также розничных инвесторов на фоне развития финансовых сервисов, которые упрощают доступ к рынкам капитала. Ожидаем, что в условиях высокой волатильности и продолжения увеличения интереса со стороны розничных инвесторов к финансовым активам, МосБиржа сохранит тенденцию по увеличению оборота торгов, что будет положительно отражаться на ее финансовых результатах.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200805/831872094.html