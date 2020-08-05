Объем торгов на Московской бирже в январе-июле вырос на 13,8% — (ПОЗИТИВНО)

Положительную динамику продемонстрировали рынок акций, облигаций, срочный рынок и денежный рынок. Наиболее сильный рост наблюдается на срочной и фондовой секциях, что может быть связано ростом интереса к рисковым активам профессиональных инвесторов в условиях снижения процентных ставок, а также розничных инвесторов на фоне развития финансовых сервисов, которые упрощают доступ к рынкам капитала. Ожидаем, что в условиях высокой волатильности и продолжения увеличения интереса со стороны розничных инвесторов к финансовым активам, МосБиржа сохранит тенденцию по увеличению оборота торгов, что будет положительно отражаться на ее финансовых результатах.   