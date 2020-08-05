EVRAZ: прогноз финансовых результатов за 1П20 по МСФО; мы ожидаем достойные показатели в

контексте пандемии EVR (EVR: LN; ВЫШЕ РЫНКА; РЦ £6,5/акцию) завтра, 6 августа, представит финансовые результаты за 1П20 по МСФО.

Ранее EVRAZ сообщил о росте объемов продаж в стальном сегменте на 5,1% г/г и снижении себестоимости слябов на 9% г/г. Согласно нашим ожиданиям, эти факторы помогут смягчить негативный эффект снижения цен на сталь в условиях пандемии. На основании операционных результатов можно судить о том, что EVRAZ продемонстрировал гибкость в управлении продажами на своих ключевых рынках. По нашим расчётам, 1П20 EBITDA немного превысит $1 млрд, промежуточные дивиденды составят 75% СДП за период при дивидендной доходности на уровне около 4%.

Мы ожидаем, что в ходе телефонной конференции инвесторов будет интересовать прогноз спроса на сталь на 2П20. Согласно имеющимся у нас сведениям, производители стали повышают цены по августовским и сентябрьским

контрактам. EVRAZ, будучи ключевым производителем строительного проката, может выиграть от возобновлениястроительной активности в России и увеличения инвестиций в инфраструктуру. Цены на железную руду, между тем, сохраняются высокими, оказывая поддержку ценам на сталь. При уровне интеграции в руду в около 75%, EVRAZ может извлечь выгоду из высоких цен на руду.

Структура продаж: Мы хотим обратить внимание на то, что, как и в случае с НЛМК, EVRAZ переключился на поставки полуфабрикатов в 2К20. В результате продажи полуфабрикатов выросли на 19,5% к/к и на 17% г/г благодаря поддержке спроса на азиатских рынках. На стальной сегмент в среднем приходится почти 70% совокупной выручки EVRAZ. Мы также хотим отметить рост продаж железной руды на 14,6% г/г и угля, сырья и концентрата на 8,8% г/г на внешние рынки. Мы ожидаем, что выручка за 1П20 снизится примерно на 18% г/г, что соответствует результатам по индустрии.

Себестоимость производства угля и железной руды не изменилась г/г. Мы ожидаем, что это позитивно повлияет на рентабельность EBITDA; EBITDA за 1П20, по нашей оценке, составит $1 049 млн.

Капиталовложения: Согласно нашему прогнозу, капиталовложения за 1П20 составят примерно $4 00 млн, так как EVRAZ находится в активной фазе капитальных ремонтов на EVRAZ НТМК и EVRAZ ЗСМК. СДП за 1П20 ожидается на уровне $ 319 млн.

По нашей оценке, дивиденды за 1П20 могут составить примерно 75% СДП за период, что предусматривает дивидендную доходность на уровне 4%.