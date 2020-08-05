По данным SberIndex.ru за неделю, завершившуюся 2 августа, потребительские расходы снизились на 0,9% относительно аналогичного периода прошлого года. Для сравнения, по итогам недели, завершившейся 26 июля, этот показатель вырос на 0,6%. Ухудшение динамики было связано исключительно с замедлившимся годовым ростом непродовольственных расходов: за отчетную неделю они увеличились лишь на 5,2% против 10,1% неделей ранее. Траты населения на продукты питания за неделю к 2 августа выросли на 6,9% относительно аналогичного периода 2019 года (по итогам предыдущей недели — на 6,2%). Динамика расходов на услуги остается слабой: их снижение на отчетной неделе составило 17,7% (и почти столько же неделей ранее — 17,6%). Индикатор деловой активности, который отражает изменение числа активных компаний по сравнению с февралем, также свидетельствовал о некотором ухудшении ситуации: он упал на 2,2% после снижения на 1,4% за неделю к 26 июля.

Тем не менее по итогам июля динамика потребительских расходов заметно улучшилась: они были лишь на 0,7% ниже, чем годом ранее, тогда как в июне было зафиксировано годовое падение на 5,8%. Наиболее значительнее улучшение наблюдалось в сегменте услуг, где расходы снизились на 21,6% против 33,7% в июне. Кроме того, расходы на непродовольственные товары в июле выросли на 9,1% (месяцем ранее — на 0,8%). Рост расходов на продукты питания в июле замедлился до 7,2% с июльских 7,5%. Количество активных компаний в июле было лишь на 2,8% меньше, чем в феврале, тогда как в июне оно сократилось на 10,1%.

Несмотря на существенное улучшение в июле, потребительские расходы продолжили снижаться, в основном из-за сектора услуг. Краткосрочная недельная динамика демонстрирует, что расходы на услуги стабилизируются на низких уровнях, и пока далеко до полного восстановления.



