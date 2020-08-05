После падения до минимальных уровней в апреле и мае российская экономика начала медленно и устойчиво восстанавливаться. Это восстановление имело разную форму в зависимости от сегмента. Согласно последней имеющейся статистике, выпуск в базовых отраслях (лучший индикатор экономической динамики) в июне был значительно ниже, чем годом ранее — на 8,4%, однако его динамика существенно улучшилась по сравнению с майским падением на 10,6%. В новом обзоре мы проанализировали в том числе данные, скорректированные с учетом сезонности, и они говорят о том, что в мае было достигнуто "дно", после чего началось помесячное восстановление.

> Восстановление экономики имеет разную форму в зависимости от сектора. Помесячная динамика говорит о том, что в таких сегментах, как добыча полезных ископаемых, а также обеспечение электричеством и водой, восстановление в 2К20 происходило по L-образной траектории. В то же время в обрабатывающей промышленности, строительстве и сегменте платных услуг восстановление в 2К20 имело U-форму. При этом розничная и оптовая торговля восстанавливались еще быстрее — по V-траектории. На общем фоне выделялись такие сегменты, как сельское хозяйство (где в 2020 году продолжался помесячный рост) и грузовые перевозки (где с 2К19 наблюдалось помесячное падение).

> Безработица растет, сбережения — тоже. В 2К20 реальные располагаемые доходы населения упали на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, т. е. спад был даже более глубоким, чем в 2015-2016 годах. При этом уровень безработицы по итогам апреля — июня составил 6%, что также превышает показатели за 2015-2016 годы. Столкнувшись с экономическими проблемами и снижением доходов, российские потребители ограничили расходы, а сбережения во втором квартале приблизились к рекордной отметке 20% располагаемых доходов.

> Товарный экспорт в апреле — мае сократился незначительно. Экспорт нефти, газа и угля упал относительно уровня годичной давности на 6,8%, но в прочих сегментах вырос на 2,3%. В частности, самую позитивную динамику продемонстрировал экспорт продуктов питания и сельхозпродукции, который превысил показатели за аналогичный период 2019 года более чем на 10%.



