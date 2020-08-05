Российские суверенные еврооблигации с некоторым запозданием отреагировали на в целом позитивную статистику из США. Так, вчера при поддержке растущих нефтяных котировок они вырвались в лидеры среди аналогов на ЕМ, опустившись в доходности сразу на 4–10 б.п. Кривые доходностей остальных стран, за исключением турецкой, также сдвинулись вниз, но менее значительно. Среднесрочные российские выпуски подорожали на 0,30–0,55 п.п., тогда как длинные прибавили сразу 0,8–1,9 п.п. В результате самый длинный бонд RUSSIA’47 (YTM 3,09%) обновил исторический минимум по доходности, достигнутый ранее в начале

июня. При этом его z-спред, составляющий 238 б.п., пока далек от рекордов конца декабря прошлого года, когда он был на 70 б.п. уже. Доходности базовых активов в настоящий момент также находятся на локальных минимумах, поэтому заметное сужение спредов в краткосрочной перспективе едва ли возможно. Сегодня внешний фон для российских бумаг неоднозначный, поэтому они начнут торговый день вблизи уровней вчерашнего закрытия.

Очевидными бенефициарами стали длинные бумаги Газпрома, подорожавшие на 0,20–0,45 п.п. (минус 2–3 б.п. в доходности), а также LUKOIL’30 (YTM 3,10%), прибавивший 0,35 п.п. В других секторах позитивную динамику продемонстрировали URKARM’24 (YTM 3,06%) и GTLKOA’25 (YTM 4,10%), котировки которых выросли на 0,35 и 0,30 п.п. соответственно. Выпуск TRUBRU’27 (YTM 4,39%), который в последние дни отличается повышенной волатильностью в отсутствие значимых корпоративных новостей, компенсировал падение предыдущего дня, поднявшись в цене сразу на 0,85 п.п. Умеренный рост, в пределах 0,2–0,3 п.п., наблюдался также в бессрочных выпусках Совкомбанка, МКБ и ХКФ Банка. Также субординированный бонд SOVCOM’30 (YTС 7,68%) подорожал на 0,2 п.п., таким образом отреагировав на довольно неплохую финансовую отчетность за 1 п/г по МСФО. Его премия относительно близкого по параметрам ALFARU’30 (YTС 5,72%) составляет довольно привлекательные 200 б.п.