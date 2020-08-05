Вчера в первой половине дня рубль снова стал сдавать позиции на фоне дальнейшего глобального укрепления американского доллара. Рубль отступил более чем на 1% и приблизился к отметке 74 за доллар, что было вторым худшим результатом среди валют развивающихся рынков (после южноафриканского ранда). На рынке вновь наблюдался повышенный спрос на иностранную валюту, который, вероятно, был связан с возросшими геополитическими рисками. В частности, в обращении к нации белорусский президент Александр Лукашенко, комментируя недавнее задержание группы россиян под Минском, заявил, что в его страну перебросили еще одну группу граждан для "дестабилизации".

Однако ближе к вечеру, после открытия американского рынка, укрепление доллара сменилось падением, а доходности долгосрочных казначейских облигаций США обновили минимумы. Возможно, это связано с прогрессом в переговорах по новому пакету экономической помощи в США и менее значительными, чем ожидали некоторые участники рынка, планами заимствований американского Минфина. Кроме того, существенно подорожали нефть и золото, которое в этом году стало достаточно важным экспортным товаром России. В этих условиях рубль частично отыграл потери.

Сегодня утром нефть и валюты развивающихся рынков продолжают дорожать, в частности, их могли поддержать хорошие июльские индексы PMI для сферы услуг в Китае и Австралии. В центре внимания сегодня будут аналогичные индексы PMI для Европы и США, а также данные по рынку труда США от ADP. Рубль, впрочем, почти не укрепляется, что может говорить о сохранении повышенного спроса на иностранную валюту. Вероятно, рубль сегодня продолжит торги в боковом тренде, хотя доллар США продолжит дешеветь против большинства валют.

Сегодня Министерство финансов РФ объявит объем продажи иностранной валюты в соответствии с бюджетным правилом в августе, который мы ожидаем на уровне 110 млрд руб. (соответствует $70 млн в день). Это ниже, чем в июле, но тоже довольно много с учетом того, что средняя цена нефти Юралз уже превысила базовый уровень и по итогам июля составила почти $44/барр. Дело в том, что объем июльских выплат по НДПИ, судя по всему, оказался на 50 млрд руб. меньше, чем прогнозировал Минфин, поскольку российские нефтяники, исполняя требования ОПЕК+, в основном сокращали нефтедобычу на месторождениях, которые облагаются налогом по полной ставке без каких-либо льгот. В результате объемы полностью налогооблагаемой добычи уменьшились более значительно, чем совокупный показатель.

Мы полагаем, что сегодня рубль останется около 73,5 за доллар, т. к. повышенный спрос на иностранную валюту будет компенсировать позитивный эффект для рубля от глобального ослабления доллара



