Минфин сегодня разместит ОФЗ на 30-40 млрд рублей без премии к рынку
Процентные ставки: мы ожидаем, что Минфин сегодня разместит ОФЗ на 30-40 млрд руб. без премии к рынку. Во вторник активность на рынке ОФЗ была низкой. Днем наблюдались вялые покупки со стороны нерезидентов, однако после того как Минфин объявил выпуски, которые будут предложены сегодня на аукционах, спрос сократился и активность упала до минимумов. Оборот на МосБирже составил всего 13 млрд руб. Доходности ОФЗ существенно не изменились, несмотря на ослабление рубля. Сегодня Минфин, как и ожидалось, предложит рынку флоутер ОФЗ-29014 (март 2026), а также 10-летние ОФЗ-26228 (апрель 2030) в объеме 30 млрд. руб. По нашему мнению, размещение флоутера будет сопоставимо с объемом, размещенным на прошлой неделе. Мы полагаем, что Минфин сумеет разместить 20-30 млрд руб. из этого выпуска, а поддержку ему должны оказать выплаты из бюджета в конце июля.
Спрос на длинные бумаги, видимо, останется слабым, и ведомство разместит десятилетний выпуск примерно на 10 млрд руб. Мы не ожидаем, что на аукционах будет предоставлена премия. ЦБ вчера провел аукцион тонкой настройки, что позволило ставкам овернайт стабилизироваться около 4,00%. Валютный своп вырос на 15 б. п. до 3,88%, а МБК — на 12 б. п. до 4,06%. После проведенного недельного депозитного аукциона ставки овернайт будут консолидироваться около 4,05% в начале нового периода усреднения. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции за неделю. Мы не ожидаем сюрпризов — скорее всего, рост цен будет близок к нулю на фоне сезонного снижения цен на продовольствие. Ставки валютных и процентных свопов были в целом стабильными. Мы ожидаем низкой активности в ОФЗ перед аукционами.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200805/831872735.html