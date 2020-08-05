Процентные ставки: мы ожидаем, что Минфин сегодня разместит ОФЗ на 30-40 млрд руб. без премии к рынку. Во вторник активность на рынке ОФЗ была низкой. Днем наблюдались вялые покупки со стороны нерезидентов, однако после того как Минфин объявил выпуски, которые будут предложены сегодня на аукционах, спрос сократился и активность упала до минимумов. Оборот на МосБирже составил всего 13 млрд руб. Доходности ОФЗ существенно не изменились, несмотря на ослабление рубля. Сегодня Минфин, как и ожидалось, предложит рынку флоутер ОФЗ-29014 (март 2026), а также 10-летние ОФЗ-26228 (апрель 2030) в объеме 30 млрд. руб. По нашему мнению, размещение флоутера будет сопоставимо с объемом, размещенным на прошлой неделе. Мы полагаем, что Минфин сумеет разместить 20-30 млрд руб. из этого выпуска, а поддержку ему должны оказать выплаты из бюджета в конце июля.

Спрос на длинные бумаги, видимо, останется слабым, и ведомство разместит десятилетний выпуск примерно на 10 млрд руб. Мы не ожидаем, что на аукционах будет предоставлена премия. ЦБ вчера провел аукцион тонкой настройки, что позволило ставкам овернайт стабилизироваться около 4,00%. Валютный своп вырос на 15 б. п. до 3,88%, а МБК — на 12 б. п. до 4,06%. После проведенного недельного депозитного аукциона ставки овернайт будут консолидироваться около 4,05% в начале нового периода усреднения. Сегодня будут опубликованы данные по инфляции за неделю. Мы не ожидаем сюрпризов — скорее всего, рост цен будет близок к нулю на фоне сезонного снижения цен на продовольствие. Ставки валютных и процентных свопов были в целом стабильными. Мы ожидаем низкой активности в ОФЗ перед аукционами.