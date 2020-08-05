Американские фондовые индексы провели сессию 4 августа в области положительных значений, хотя прибыли были умеренными. Под конец дня индикаторы совершили небольшой рывок, сумев финишировать на внутрисессионных максимумах. S&P500 повысился на 0,36%, достигнув 3307 пунктов. Локомотивом роста стали акции энергетических компаний, так как нефть подорожала на 1,7%. Также лучше широкого рынка выглядели акции защитных секторов коммунальных услуг и недвижимости. Инвесторы наблюдают за обсуждением законодателями пакета мер поддержки американской экономики. Правда, секретарь Казначейства Стивен Мнучин заявил, что переговоры за истекшую неделю не продвинулись вперед.

Мировые фондовые площадки сегодня преимущественно растут. Инвесторы воодушевлены признаками прогресса в переговорах по поводу принятия очередного пакета стимулов в США и планами по организации американо-китайских переговоров. Скорость распространения коронавируса в мире и Штатах при этом остается ниже пиковых значений июля.

В переговорах демократах и республиканцев о новом пакете стимулирующих мер наметилась позитивная динамика. Washington Post сообщила, что сенаторы планируют прийти к соглашению к концу этой недели. Лидер республиканского большинства Митч Макконнелл выразил готовность принять позицию демократов о продолжении выплаты пособия по безработице в размере $600, хотя многие в его партии выступают против этого.

Инвесторы также следят за развитием американо-китайских отношений. Чиновники обеих сторон планируют переговоры на высоком уровне 15 августа для оценки выполнения условий внешнеторгового соглашения, что предусмотрено договоренностями. В ситуации коронакризиса Китаю объективно не удается выполнять условия сделки в полном объеме. Встреча пройдет в условиях обострения конфликта между странами, однако инвесторы надеются, что прагматичный подход возобладает.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют смешанную динамику. Японский Nikkei теряет 0,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,6%, шанхайский CSI300 в минусе на 0,2%. Китайский индекс PMI в секторе услуг за июль оказался хуже ожиданий. Биржи Европы на открытии прибавляют больше 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис находится вблизи 0,52%. Октябрьский фьючерс на Brent движется к $45, максимальному уровню с марта. Золото продолжает обновлять абсолютные вершины, поднимаясь выше $2030. Аппетит к риску сохраняется. Ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии останется выше 3300 пунктов.

Наиболее важной публикацией сегодня станут данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM за июль. Консенсус предполагает снижение показателя с 57 до 55. Начавшаяся вторая волна эпидемии во многих штатах вынудила власти вновь ограничить работу заведений общепита и других предприятий сферы обслуживания, что могло негативно сказаться на возобновлении бизнес-активности. Тем не менее показатель по-прежнему остается выше 50, что говорит о продолжающемся восстановлении экономики.

Сегодня о результатах за второй квартал отчитаются CVS Health Corp. и Moderna. Инвесторы будут сосредоточены на результатах направления медицинского страхования CVS, который, как ожидается, получит импульс от отмены несрочных операций из-за пандемии COVID-19, а также на комментариях о восстановлении продаж в сети принадлежащих компании аптек. Что касается Moderna, то участников рынка интересуют в первую очередь новости о сроках выпуска вакцины и возможных ценах на нее.

После закрытия торгов будут опубликованы квартальные результаты финтех-гиганта Square, Inc. (SQ). Корпорация может получить убыток $0,11 на акцию. По итогам 2020 года мы ожидаем EPS на уровне —$0,58 при выручке $5,9 млрд.

Индекс настроений от Freedom Finance снизился до 12 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит неуверенно, несмотря на обновление локальных вершин. Показатели моментума дают противоречивую картину. Индикатор RSI остается выше нейтральной отметки 50, но не обновил максимум вместе с рынком, что может говорить о «медвежьей» дивергенции. В то же время MACD вернулся на положительную территорию. Целью, вероятно, остается закрытие гэпа от 3328 пунктов. После достижения цели, учитывая признаки дивергенции, не исключено развитие нисходящей коррекции. Следующей поддержкой для S&P500 способен стать уровень 3180 пунктов, а далее — 200-дневная средняя в районе 3050 пунктов.