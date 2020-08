Разработчик игр Activision Blizzard продемонстрировал результаты значительно лучше ожиданий благодаря позитивному влиянию условий карантина. Игры серии Call of Duty стали основным драйвером роста операционной прибыли. Прогноз менеджмента на 2020 год был повышен, подобно тому, как это уже сделали конкуренты.

Выручка компании выросла на 38% к уровню прошлого года, до $1,93 млрд, что превзошло консенсус, закладывавший результат на уровне $1,73 млрд.

Чистая выручка (Net Bookings), которая является основным операционным показателем для производителей компьютерных игр, увеличилась на 72%, до $2,08 млрд. Скорректированная чистая прибыль на акцию (EPS) составила $0,98 (+151% г/г) против консенсус-прогноза $0,69.

Для сравнения, темпы роста чистой выручки конкурентов Electronic Arts (EA) и Take Two Interactive Software (TTWO), опубликовавших отчеты ранее, оказались сильнее: 87% и 136% соответственно. Сравнивая темпы роста скорректированной чистой прибыли на акцию (г/г), получаем аналогичные результаты: лидером стала TTWO c темпом роста 760% (эффект низкой базы), EA показал темп роста 364%, в то время как Activision Blizzard смог увеличить EPS на 151%. Более низкие темпы роста бизнеса связаны с его относительно большим размером. Тем не менее акции ATVI прибавили 26% за квартал при росте котировок EA на 22% при более высоких показателях бизнеса. Это может послужить поводом для фиксации позиций по бумагам ATVI. Кроме того, повышенные ожидания от отчета уже были учтены в котировках акций.

Основным драйвером роста выручки ожидаемо послужили игры серии Call of Duty, благодаря успешному запуску Call of Duty Warzone в марте 2020-го, а также растущим внутриигровым расходам игроков в мобильной игре Call of Duty Mobile. Выручка сегмента Activision выросла на 270% и вплотную приблизилась к $1 млрд. Операционная рентабельность сегмента повысилась с 21%, до 56%. Как было отмечено компанией, каждая из ключевых игровых франшиз продемонстрировала результаты лучше ожиданий, поэтому результаты сегментов Blizzard и King также внесли ощутимый вклад. В сегменте Blizzard ключевым драйвером выручки будет являться ожидаемый релиз World of Warcraft Shadowlands в четвертом квартале.

Прогнозы менеджмента на 2020 год оказались сильнее текущих ожиданий. Компания закладывает годовую выручку на уровне $7275 млн, что выше консенсуса $7157 млн. Скорректированная EPS ожидается на уровне $2,87, текущий консенсус предполагает результат $2,83.

Ралли акций привело к повышению стоимостных мультипликаторов. Так, форвардный мультипликатор P/E сейчас колеблется около 28,5-29х — вблизи пятилетнего максимума на отметке 29,6х. Среднее значение мультипликатора за пять лет располагается на уровне 22,7х.

Как и в случае с другими ведущими представителями игровой индустрии, потенциал роста на горизонте года сохраняется, так как бизнес показывает отличные результаты и имеет шансы превзойти ожидания аналитиков еще раз, но вероятность краткосрочных коррекций и бокового движения акций ATVI растет. Целевая цена на горизонте года – $90.