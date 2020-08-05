Динамика российского рубля в последние дни подтверждает предположение о том, что в сейчас все большее влияние на курс отечественной валюты будут оказывать потоки средств, которые входят или выходят из российских активов.

Как только на мировых рынках снизились риски, и инвесторы снова повернулись лицом к развивающимся рынкам, сразу появился спрос на рынке ОФЗ и на рынке акций. Даже пока небольшой приток средств в наши активы позволил рублю быстро отыграть у доллара пару процентов, курс в паре доллар-рубль быстро ушел к уровню 73, с перспективой достижения важного рубежа 72.40.

Думаю, что в налоговый период, если сохранится приток в наши активы, у рубля есть хорошие шансы дойти до этой цели. Но, следует помнить, что инвесторы люди непостоянные, любовь может быстро смениться бегством из развивающихся рынков, поэтому нужно быть готовым к неожиданным событиям, которые увеличат волатильность на отечественном валютном рынке.



