Минфин решил предложить длину, хотя состояние рынка не улучшилось. Несмотря на падение интереса к ОФЗ (по крайней мере, без ценового дисконта ко вторичному рынку), наблюдавшегося на предшествующем аукционном дне, сегодня Минфин вновь предлагает почти тот же набор бумаг – ОФЗ 29014 с плавающей ставкой купона (RUONIA) в объеме 366,5 млрд руб. (весь остаток, доступный к размещению) и 10-летние ОФЗ 26228 (YTM 5,88%) в объеме 30 млрд руб. (лимит).

За прошедшую неделю рынок ОФЗ существенно не изменил своего состояния – произошел лишь незначительный рост (+5 б.п.) доходностей в среднесрочном сегменте (по-видимому, по этой причине Минфин решил не предлагать бумаги из него сегодня) на фоне продолжившегося умеренного ослабления рубля. Долги других GEM продемонстрировали разнонаправленную ценовую динамику: бонды Мексики, являющиеся самыми дорогими в сравнении с локальной ключевой ставкой — в минусе, Бразилия и Индия — в плюсе.

В июле нерезиденты не покупали ОФЗ. Мы считаем, что ОФЗ уже пришли в положение, соответствующее ключевой ставке 4% (ниже этого уровня ЦБ РФ, скорее всего, не опустит ставку при прочих равных). Это лишает бумаги спекулятивной привлекательности особенно в условиях сохраняющегося потенциала для ослабления рубля и наличия хвостовых рисков (падение цен на нефть под ударом второй волны COVID-19 и усиление санкционной риторики против РФ в случае победы Дж. Байдена на выборах в США).

Кстати говоря, по данным НРД, в июле нерезиденты сократили долю на рынке ОФЗ с 29,6% до 28,9%, что предполагает чистую продажу рублевых госбумаг в размере ~5 млрд руб. и свидетельствует о том, что размещенные ОФЗ в июле на ~250 млрд руб. были куплены исключительно локальными инвесторами (или нерезиденты, купившие на аукционе бумаги, затем все перепродавали локальным участникам). В этой связи спрос без премии ко вторичному рынку (которую Минфин не готов удовлетворить) на ОФЗ 26228, скорее всего, будет низким.

ОФЗ с плавающей ставкой пока не дошли до уровня рыночного интереса. За прошедшую неделю котировки ОФЗ 29014 опустились до 98,25% от номинала (с 98,5%), чего, по нашему мнению, все еще недостаточно для того, чтобы найти заметный спрос на бумагу (который находится на уровне 97% от номинала). Не в пользу интереса к ОФЗ 29014 выступает (помимо большого навеса предложения) начавшийся сегодня период усреднения (который отвлечет на корсчета большую часть депозитов ЦБ РФ, погашаемых сегодня в объеме 2,4 трлн руб.).