Российский рынок продолжает сокращать отставание в темпах восстановления от мировых аналогов. На фоне продемонстрированной в очередной раз за последние месяцы американским рынком акций и товарным сегментом эластичности спроса к ухудшению новостного фона, индекс Мосбиржи сегодня к 13:00 мск вырос на 1,3%.

Риски по-прежнему связаны тактикой игроков, которые продолжают сравнительно активно вкладываться в бумаги, имеющих репутацию «защитных». В числе лидеров роста среди таких бумаг – акции Мосбиржи. По данным Московской биржи, несмотря на продолжение в середине лета сравнительно активной фазы социально-экономических ограничений, в июле 2020 года общий объем торгов на рынках Московской биржи вырос на 9,6% и составил 79,1 трлн рублей. Информация позволяет ожидать от рынка в ближайшие месяцы переоценок с повышением справедливой стоимости бумаг компании.

Впрочем, акции Газпрома и Роснефти сегодня также оказались в числе лидеров роста при поддержке вчерашнего активного роста акций ведущих американских нефтегазовых компаний. Характерно, что рост в секторе наблюдается на фоне практически одновременно появившихся в ряде СМИ публикации о том, что как Газпром, так и Exxon и Chevron находятся под угрозой сокращения дивидендов.

Опасения сокращения дивидендов, а также технические факторы стали сегодня причиной снижения бумаг еще одного крупнейшего российского эмитента, ВТБ. Поводом стала сегодняшняя новость о том, что правительство России разрешило ВТБ направить на выплату дивидендов по итогам 2019 года лишь 10% от чистой прибыли по МСФО.

Шансы повышения цен акций по итогам среды преобладают, но оценочные краткосрочные показатели волатильности уже ограничивают потенциал повышения рынка от текущих уровней.

Целевые диапазоны закрытия среды для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2935-2985 пунктов, 72,50-74,45 рублей и 84,9-87,55 рублей за доллар США и евро соответственно.