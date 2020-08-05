Выручка Disney за второй квартал недотянула до консенсуса, однако корпорации удалось сгенерировать скорректированную чистую прибыль вместо ожидавшегося убытка. Компания объявила о стратегических шагах по развитию стриминг-сервисов, которые мы оцениваем позитивно.

Выручка компании упала на 42% г/г, до $11,78 млрд, притом что консенсус закладывал результат на уровне $12,4 млрд. Отрицательная динамика показателя зафиксирована по всем направлениям за исключением сегмента со стриминговыми активами. Чистый убыток по GAAP составил $4,72 млрд, что хуже ожиданий, но причиной этого стали одноразовое списание активов и затраты на реструктуризацию. Более релевантен скорректированной операционной прибыли, сократившейся с $3,95 млрд до $1,1 млрд. Таким образом, негативный эффект пандемии коронавируса на показатель можно грубо оценить почти в $3 млрд. Операционная рентабельность упала с 19,5% до 9,3%. С учетом корректировок на одноразовые затраты EPS составил $0,08 при консенсусе, предполагавшем убыток на уровне $0,64 на акцию. Сохранение итогового результата в области положительных значений при выручке хуже ожиданий говорит о том, что компании удалось оптимизировать операционные и валовые затраты.

Количество подписчиков на всех стриминг-сервисах компании, в том числе ESPN+ и Hulu, достигло 100 млн. Аудитория платных подписчиков Disney+ увеличилась с 54,5 млн до 57,5 млн, хотя прогноз закладывал результат на уровне около 60 млн. Мы связываем это с недостаточным количеством громких релизов на платформе.

Наиболее важным сюрпризом отчета стала запланированная на 4 сентября премьера фильма «Мулан» на стриминг-сервисе Disney+. Ранее компания сообщала, что перенесла показ фильма в кинотеатрах на неопределенный срок, чем разочаровала инвесторов. Подписчикам в США, которые должны ежемесячно платить за $7,просмотр будет доступен за отдельную плату $30 (в других странах присутствия сервиса цены будут варьироваться). Проведение кинопремьеры в формате стриминга менеджмент пока рассматривает как эксперимент, но мы считаем, что одним релизом этот эксперимент не ограничится. Это самая важная и рискованная инициатива в истории Disney+, продиктованная негативным влиянием COVID-19, которая потенциально может иметь значительный позитивный эффект на индустрию стриминга в целом и на долгосрочную стратегию Disney в частности. В будущем больше фильмов компании может появляться сразу на сервисе Disney+ в обход традиционного кинопроката. Другим важным объявлением стали планы компании по развитию нового стриминг-сервиса Star на глобальном рынке, где Disney будет еще сильнее конкурировать с Netflix.

Закрытие парков развлечений, безусловно, принесло большой ущерб компании: операционный убыток составил $2 млрд. Тем не менее парки постепенно возобновляют работу, и мы ожидаем, что они снова выйдут на операционную прибыль, когда появится вакцина и потребители будут психологически готовы вернуться к привычному образу жизни.

Считаем, что акции Disney можно рекомендовать к покупке, так как компания становится все более значимым игроком на рынке стриминговых сервисов и демонстрирует сильную способность адаптироваться к сложнейшей ситуации. Целевая цена – $135.



