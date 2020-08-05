Очередной период усреднения обязательных резервов в ЦБ банки завершали с избытком ликвидности на корсчетах. Как результат, регулятор проводил во вторник депозитные операции «тонкой настройки» в дополнение к традиционному депозитному аукциону. Банки разместили в рамках операций «тонкой настройки» 645,1 млрд руб. в ЦБ, в результате чего остатки на корсчетах сократились до 1,5 трлн руб. – минимума с 8 июля текущего года (когда завершался предыдущий период усреднения). Уже сегодня средства вернутся в систему, а Банк России не будет повторно проводить новые депозитные операции. При этом объем размещения на недельных депозитах практически не изменился и не повлияет на показатель профицита ликвидности.

С учетом избытка ликвидности на корсчетах к моменту окончания периода усреднения резервов ставки МБК с начала недели заметно скорректировались, в частности значение MosPrime o/n почти сравнялось с уровнем ключевой ставки ЦБ.

В среду Федеральное казначейство проводит операции однодневного РЕПО по размещению 150 млрд руб. Не исключено, что как и накануне спрос на аукционе будет отсутствовать в силу поддержания комфортного уровня ликвидности в системе.

Сокращение объема продаж валюты Минфином осталось незамеченным на фоне возвращения цены на нефть к докризисным отметкам. На валютном рынке в среду доллар и евро вновь корректируются. Рубль растет наряду с большинством валют EM. При этом американская валюта к середине дня несла гораздо большие потери (около 1%), чем евро (около 0,5%) за счет ослабления USD на международных рынках. Основную поддержку рублю оказывают котировки нефти, которые впервые с «докризисного» начала марта поднялись выше 45 долл. за баррель (за марку Brent). На фоне роста нефтяных котировок решение Минфина примерно вдвое снизить объем продажи валюты на ближайший месяц (64,9 млрд руб. с 7 августа по 4 сентября; 3,1 млрд руб. в ежедневном эквиваленте) в рамках бюджетного правила осталось незамеченным для курса рубля.