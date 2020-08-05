Дочка Alibaba привлекла на допэмиссии в Гонконге рекордные $1,3 млрд. Компания Alibaba Health Information Technology (оказывает услуги по сбору и использованию медицинских данных) успешно разместила допольнительные 499 млн акций. Переподписка на эти бумаги составила 25% сверх запланированного объема. Акции размещались с дисконтом в 8% от цены закрытия во вторник на Гонконгской бирже. На открытие в среду падение бумаг (оно неизбежно происходит в момент размывания долей акционеров) составило всего 2,75%. К закрытию сессии акции сократили снижение до 2,5%.

Эти цифры указывают на то, что Гонконг, несмотря на потерю городом особого статуса внутри НКР, остается привлекательной площадкой для инвесторов. За первые полгода оборот по сделкам составил $42,7 млрд против $22,3 млрд годом ранее, что обусловлено мощной распродажей активов весной. При этом основной индекс гонкогской биржи Hang Seng торгуется на 27,7% ниже уровней начала года. Иначе говоря, компании Alibaba Health Information Technology удалось найти рекордный спрос на бумаги в не самый удачный момент для местного рынка. Можно предположить, что по мере восстановления Hang Seng число и объем удачных эмиссий будет набирать обороты. Новые рекорды мы можем увидеть уже в этом году.

Второй важный вывод из этой новости состоит в том, что глобальные инвесторы начали обращать внимание на китайскую отрасль IT в сфере здравоохранения. Акции Alibaba Health Information Technology с начала года в плюсе на 133%. Бумага не торгуется в США, но тем не менее доступна для инвестиций посредством ETF.

Крупнейшие американские фонды, имеющие экспозицию на бумаги медицинской дочки Alibaba, это KraneShares CSI China Internet (тикер KWEB, у фонда $2,8 млрд в активах), а также KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF (он же KURE, размер фонда $110 млн). Доля Alibaba Health Information Technology в них составляет 3,5% и 3,3% соответственно. ETF с наибольшей экспозицией на указанную выше компанию – Global X MSCI China Health Care ETF (тикер CHIH, объем $8,9 млн, из которых доля Alibaba HIT превышает 7,1%). Данные фонды с начала года показали динамику от 35% до 50%. В ближайший полгода-год у них сохраняется потенциал роста еще более 20% – вслед за восстановлением всей гонконгской площадки.



