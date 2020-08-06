По итогам прошедших торгов американские биржевые площадки продолжили восхождение к максимумам года. Индекс широкого рынка S&P 500 поднялся на 0,64%, закрывшись на отметке 3327,77 пункта; промышленный индекс Dow Jones вырос на 1,39%, высокотехнологичный NASDAQ прибавил 0,52%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США поднялась на четыре базисных пункта, до 0,54%. Доходность 10-летних облигаций Германии выросла на пять базисных пунктов, до −0,51%.

Оказавшиеся лучше прогнозов отчеты компаний, продолжающееся ралли акций технологического сектора и гигантские вливания ликвидности в рынок американским регулятором способствовали росту индекса S&P 500 до менее чем 2% от рекордного максимума, установленного бенчмарком в феврале (3386 п.). В среду инвесторы предпочли проигнорировать данные национального отчета ADP по занятости, которые показали замедление роста зарплат в частном секторе США в июле, продолжая следить за переговорами между Белым домом и демократами в отношении нового пакета стимулов. Представители обеих партий рассматривают грядущую пятницу как крайний срок для достижения соглашения или прекращения переговоров.

В среду котировки Brent прибавляли свыше 3%, в моменте превысив отметку $46 за баррель. Поводом для оптимизма послужили позитивные настроения на биржах Европы и США, где фондовые индексы держат курс на «докоронакризисные» уровни и вышедшие в бычьем ключе данные по недельным запасам нефти от Минэнерго США. Пробой уровня $45 спровоцировал масштабное закрытие коротких позиций, и при удержании данного рубежа цена фьючерсного контракта Brent получит шанс на продолжение роста к отметкам $47—48.

Индекс Мосбиржи вырос на 1,78%, закрывшись на отметке 2992,78 пункта. В настоящий момент локальные поддержки в рублевом индикаторе расположены на отметках 2960 и 2920 пунктов, сопротивление находится на уровне 3005 пунктов. Локальные поддержки во фьючерсе на индекс РТС расположены на отметке 128000 и 126000 пунктов, сопротивление — 130000 пунктов.

Российская валюта продолжила укрепление к доллару и евро, постепенно отыгрывая ранее утраченные позиции. В среду Минфин опубликовал план по объему продажи валюты в рамках бюджетного правила, согласно которому с 7 августа по 4 сентября 2020 года ведомство продаст на открытом рынке валюты в эквиваленте 64,9 миллиарда рублей, ежедневно на эти цели будет направляться сумма в эквиваленте 3,1 миллиарда рублей. Однако несмотря на то, что продажи валюты должны сократиться почти вдвое, это на фоне позитивной конъюнктуры на мировых финансовых и сырьевых площадках не окажет серьезного давления на рубль, курс которого в среднесрочной перспективе продолжит свое постепенное укрепление.



