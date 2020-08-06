В среду индекс РТС вырос вместе с другими индексами развивающихся рынков, для которых наблюдаемое ослабление доллара США к корзине мировых валют подразумевает возможность увеличения экспортных доходов и повышения сравнительной привлекательности активов, номинированных в локальных валютах. Вместе с тем, в лидерах роста – по-прежнему бумаги «защитного» характера, в случае российского рынка это Полюс (PLZL, +4.2%). Кроме того, заметно подорожали МосБиржа (MOEX, +3.3%), Газпром (GAZP, +3.1%), Новатэк (NVTK, +2.8%), Норникель (GMKN, +2.3%). В заметном минусе закрылся ВТБ (VTBR, —4.5%), объявивший о планах сократить дивидендные выплаты по итогам 2019 года до 10% чистой прибыли.

Во втором эшелоне продолжается рост по отдельным бумагам. Так, обыкновенные акции Ашинского метзавода (AMEZ) подорожали на 15.0%, Селигдара (SELG) – на 6.8%, привилегированные акции Костромской сбытовой компании (KTSBP) – на 6.1%.

Фондовые индексы США повысились еще на 0.5% — 1.4%, фьючерсы на фондовые индексы США торгуются вблизи уровней закрытия, зафиксированных в среду. Европейские фондовые индексы закрылись в плюсе, азиатские индексы находятся в среднем в минусе.

Сегодня в начале торгов не исключено продолжение повышения по индексу РТС, но возможность уверенного подъема остается под вопросом, пока сохраняется неопределенность в отношении рисков, связанных с пандемией и ограничительными мерами, а также в отношении нового пакета поддержки экономики США (разногласия между республиканцами и демократами по-прежнему не преодолены). На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 73.0 по паре доллар-рубль