Опубликовал квартальные результаты гигант индустрии развлечений – The Walt Disney Company. Выручка упала на 42% г/г и оказалась хуже консенсус-прогноза. Последний раз такую квартальную выручка компания показывала в 2014-м году. В плюсе по выручке (+2%) оказался только сегмент под названием Direct-to-consumer and International, куда входят прямые продажи контента потребителю, то есть стриминговый сервис Disney+.

В условиях пандемии и «экономики на удалёнке» особенно правильно, что компания делает упор на видеосервисы, а не на парки развлечений и кинотеатры, которые требуют физического присутствия потребителя. Disney собирается выводить на международную арену новый бренд «Stars», это стриминговая платформа, аналогичная Disney+. Менеджмент компании не дал подробностей относительно географии присутствия и ценовой политики сервиса, однако сам факт того, что Disney (как и Netflix) делает упор на стриминг и международную экспансию воодушевил инвесторов – акции подскочили после публикации отчёта.

С финансовой точки зрения, компания набирает долги, чтобы поддерживать текущие операции. Существенная часть выручки Walt Disney приходилась парки развлечений, по которым пришёлся самый сильный удар. С учётом падающих доходов всё это приводит к тому, что отношение чистого долга к EBITDA подскочило до рекордного для компании уровня. Иными словами, бизнес приносит всё меньше прибыли, а долгов у него всё больше (cм. график ниже).

Рейтинговые агентства ещё после первого квартала вынесли предупреждения по финансовому положению Disney, снизив прогнозы, но оставив высокие рейтинги «А-». После нынешнего квартала может последовать незначительное понижение рейтингов, хотя, в целом, платёжеспособность Walt Disney не подлежит сомнению, ведь удалось увеличить коэффициент срочной ликвидности.

Бизнес Disney больше диверсифицирован, в отличие от Netflix, и неплохо приспособлен к «спокойным временам». Однако в результате экономического локдауна компанию подвела именно диверсификация (сегменты, где требуется физическое присутствие потребителя), Netflix же, наоборот, оказался на коне.

В текущем моменте нацеленность компании на развитие стриминговых сервисов вызывает одобрение рынка. Инвестбанки Credit Suisse и Guggenheim подняли рейтинги акций DIS до «выше рынка». Парки развлечений, которые постепенно будут выходить из застоя, станут дополнительным импульсом. Техническая картина предполагает дальнейший рост акций.



