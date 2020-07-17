Netflix поставили на паузу
Отчиталась компания-лидер в области потокового воспроизведения видео. Netflix – первопроходец и образец для подражания в своей отрасли. Месяцы карантина не прошли зря: акция NFLX с начала года прибавила свыше 50%, тогда как S&P 500 едва выбрался в ноль.
Ниже на графике видно, что выручка и приток новых подписчиков продолжают расти, операционная прибыль резко подскочила, что связано с сокращением маркетинговых затрат. Затраты на продвижение оказались на 27% ниже среднего с 2018 года уровня. Однако по мере расширения на международном рынке компании всё-таки придётся вернуться к рекламе.
База подписчиков в первом квартале выросла на 9,5% кв/кв, во втором – на 5,5%. Здесь и кроются подводные камни: темпы прироста падают. Большинство из тех, кто хотел стать клиентом, ими уже стали. Рост возможен (и реализуется) в основном на зарубежных рынках, которые приносят теперь больше выручки, чем США и Канада. В письме акционерам менеджмент сообщает, что операционные показатели во второй половине года ожидаются слабее, чем в первой. Котировки мгновенно отреагировали спадом.
Объективно бумаги Netflix были перекуплены и оторвались от щедрых прогнозов инвестиционных банков. В пике отрыв составлял 17%, и в течение последних трёх лет такое заканчивалось спадом на 20%. Если такое произойдёт и сейчас, то уровень 400-430 долл. за акцию будет очень привлекателен для покупок на долгий срок. Надо понимать, что NFLX нестабильная акция (за последний год её волатильность на 40% превысила этот показатель индекса S&P 500), так что пугаться коррекции не стоит.
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