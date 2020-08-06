Спрос на рисковые активы поддержала макроэкономическая статистика. Инвесторы заложили в котировки активное восстановление региональных и мировой экономик. Их ожидания поддержали данные по индексам деловой активности в промышленности и сфере услуг, которые показали восстановление деловой активности в Европе и США. Это способствовало активизации покупок и росту широкого спектра активов.

При этом инвесторы продолжают игнорировать распространение коронавируса. Так, на утро четверга общее количество случаев заражения в мире превысило 18,8 млн человек, с темпами роста порядка 250 тысяч человек в сутки. Кроме США, где темпы роста числа заболевших хоть и снизились, но продолжают находиться в районе 60 тыс. в сутки, опасения вызывает активизация вируса в Европе и Азии. В частности, речь идет о Германии и Японии, где, по некоторым заявлениям, речь может идти о второй волне коронавируса. И если в Штатах предпринимается минимум ограничительных мер, то здесь возможна существенная активизация карантинных ограничений для недопущения активного распространения коронавируса, что негативно скажется на экономиках данных стран.

Плюс к этому, сохраняются риски роста напряженности в отношениях между США и Китаем. Ухудшение отношений между двумя странами является существенным негативным фактором для торговых взаимоотношений между ними, повышая вероятность введения тарифов на китайские товары в США, что скажется на мировой торговле и темпах восстановления мировой экономики.



