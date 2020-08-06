Российский рынок акций вчера опять выглядел очень сильно. Причем рост перекинулся на бумаги нефтегазового сектора, которые мы считаем фундаментально самыми слабыми. Нефть вчера подросла, и сумела закрепиться выше 45 долларов за баррель. Но это не те цены, которые были бы привлекательными для российской нефтянки – при таких ценах компании вряд ли сумеют показать высокую прибыль и уж тем более выплатить дивиденды на прошлогодних уровнях.

Но нефтегаз все равно растет. Просто в мире идет глобальная переоценка ценностей, наблюдается излишек свободных денег, которые надо куда-то девать. Поэтому инвесторы и используют любой повод для покупок.

Вчера им стал рост нефти, подъем которой во многом был вызван отличной статистикой по запасам в США: показатель снизился на 7,4 млн баррелей, в то время как рынок ждал снижения на 3 млн. При этом среднесуточное производство вновь сократилось до 11 млн баррелей (-100 тыс).

Принципиально ничего нового на рынке нефти не изменилось: баланс спроса и предложения остается на околонулевом уровне. Основным драйвером роста нефти сейчас является снижение курса доллара к мировым валютам. Поэтому, как только доллар начнет корректироваться вверх, цены на нефть тут же упадут. Но будет это не сегодня, пока снижение доллара продолжается.

Свою точку зрения на нефтянку не меняем: покупать из рекомендуем лишь спекулятивно.

Хуже рынка выглядел вчера банковский сектор после сообщения о том, что ВТБ может направить на дивиденды лишь 10% чистой прибыли. Бумаги банки просели на 4,6%. При этом 0,3% потерял в капитализации Сбербанк – появилось вполне резонное мнение, что и Сбер может не отдать на выплаты половину прибыли.

Продолжилось ралли в золоте и бумагах золотодобытчиков. Сегодня они опять будут в фаворитах: с утра золото подрастает на полпроцента. Никакие сигналы об их технической перекупленности особой роли не играют – бумаги будут расти, пока дорожает золото. Но следует помнить, что при коррекции золота падение стоимости акций золотодобытчиков будет очень сильным, хотя, возможно, и кратковременным.

В целом все говорит в пользу того, что сегодня восхождение российского рынка акций продолжится: американские фьючерсы растут, нефть взяла курс на 46 долларов. Таким образом, Индекс Мосбиржи имеет хорошие шансы закрепиться выше «круглой» отметки 3000 пунктов.

Рубль в паре с долларом сумел завершить день под отметкой 73. Это важный уровень. После его пробоя вверх с выходом в район следующего сопротивления 75 вполне логично было бы тестирование отметки 73 сверху вниз, что мы и увидели.

В пользу роста рубля по-прежнему играет ослабление доллара, но мы неоднократно ранее видели, что российская валюта этот факт игнорировала. Все же остальное зовет к продаже рубля. Поэтому, как и в случае с нефтянкой, рекомендуем покупать рубль лишь спекулятивно, а в целом ждем, что осень мы встретим с курсом около 75 руб за доллар.