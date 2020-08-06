Рынок акций РФ и рубль мало изменятся в начале дня на смешанном внешнем фоне, полагают аналитики.

Рост стоимости нефти марки Brent, с одной стороны, и снижение азиатских площадок, с другой стороны, будут способствовать консолидации российских индексов у уровня предыдущего закрытия, считают они.

ИНДЕКСЫ

Виталий Манжос из ИК "Алгоритм Капитал" ожидает значение основного индекса с умеренным отклонением в пределах 0,2-0,4% в диапазоне 2980-3000 пунктов.

"С учетом утреннего ухудшения настроений на азиатских рынках состояние внешнего фона перед началом торгов в России можно охарактеризовать как неопределенное или смешанное. Это создает условия для открытия индекса Мосбиржи с умеренным отклонением", — говорит аналитик.

"Сегодня в начале торгов не исключено продолжение повышения по индексу РТС, но возможность уверенного подъема остается под вопросом, пока сохраняется неопределенность в отношении рисков, связанных с пандемией и ограничительными мерами, а также в отношении нового пакета поддержки экономики США (разногласия между республиканцами и демократами по-прежнему не преодолены)", — считает Антон Старцев из ГК "Олма".

Внешний фон перед стартом торгов в России можно назвать нейтральным, также замечает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер".

"С одной стороны, азиатские индексы демонстрируют негативную динамику. С другой, нефть вновь дорожает, а сырьевые валюты укрепляются против доллара США. Немного смущают очередные нападки госдепартамента США как на Китай, так и на Россию, но пока сложно говорить об их реальных последствиях, так как претензии в адрес КНР больше похожи на вымогательство активов, а в сторону РФ похожие слова звучат на протяжении многих лет", — говорит он.

В начале дня индекс Мосбиржи может попытаться пробить отметку 3000 пунктов на фоне дорожающей нефти, но пока сложно говорить о том, что индекс закрепится выше этого психологического уровня, считает аналитик.

ВАЛЮТА

На валютном рынке в начале торгов возможна консолидация вблизи отметки 73 рубля по паре доллар-рубль, считает Старцев.

Константин Кочергин из банка "Восточный" считает, что рубль в паре с долларом будет торговаться в диапазоне 72,8-73,3 рубля.

"На валютной секции Московской биржи в начале сессии ожидаем стабилизации рубля по отношению к основным мировым валютам. На фоне восстановления цен на нефть и разнонаправленной динамики валют развивающихся стран пара доллар/рубль перейдет в боковое движение чуть ниже 73 рублей", — отмечает Богдан Зварич из Промсвязьбанка.

ВНЕШНИЙ ФОН

Основные американские фондовые индексы в среду выросли на 0,52-1,39%.

Фьючерсы на американские фондовые индексы с утра растут на 0,07-0,32%.

Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно снижаются: японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,54%, индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижается на 0,44%, индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,45%, гонконгский индекс Hang Seng Index — на 1,35%, при этом австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,68%, южнокорейский KOSPI поднимается на 1,05%.

Стоимость нефти растёт на 0,71% — до 45,47 доллара за баррель сорта Brent.

Курс евро поднимается на 0,3% к моменту фиксинга предыдущих торгов — до 1,1896 доллара.

ИТОГИ ПРЕДЫДУЩИХ ТОРГОВ НА РЫНКЕ РФ

Российский рынок акций в среду вырос четвертый день подряд и закрыл основные торги по рублевому индексу Мосбиржи и долларовому индексу РТС недалеко от круглых отметок в 3000 пунктов и 1300 пунктов соответственно. Основные индексы выросли на фоне позитива на внешних площадках, на рынке нефти и отдельных корпоративных историях.

Индекс Мосбиржи к закрытию вырос на 1,78%, до 2992,78 пункта, индекс РТС — на 2,79%, до 1295,27 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" по итогам валютных торгов понедельника снизился на 68 копеек — до 72,88 рубля, евро — на 32 копейки, до 86,44 рубля, следует из данных Московской биржи.