На российском рынке акций в среду наблюдалось ускорение волны роста. Наши индексы показали один из самых сильных результатов среди всех ключевых фондовых площадок. При этом обороты торгов подскочили до 88,7 млрд руб. Это рекордное значение за полтора месяца.

Оптимизму глобальных инвесторов способствуют огромные монетарные стимулы со стороны мировых центробанков и правительств. Они не только сглаживают негативный эффект для экономики, но уже давно являются одним из главных драйверов разгона широкого спектра активов. Снижение реальных процентных ставок ниже нуля по гособлигациям развитых стран вынуждает многих инвесторов переключаться на активы либо с более высокими рисками, например акции, либо, наоборот, способствует увеличению доли «защитного» золота.

Плюс ко всему ралли биржевых активов обусловлено глобальным ослаблением американской валюты. Индекс доллара во вторник вновь опустился к минимальным уровням за два года

В США индекс S&P 500 растет четыре дня подряд. До новых исторических максимумов ему осталось прибавить еще 2%.

Нефтяные котировки накануне уверенно росли. Фьючерсы Brent выросли на 1,6% и впервые с марта преодолели отметку в $45 за баррель. Фактически вчера был закрыт гэп, который образовался после распада предыдущей сделки ОПЕК+ и начала ценовой войны.

Текущие уровни нефтяных цен не выглядят устойчивыми. Подъем выше $45 по Brent может быть непродолжительным.

Поддержку ценам на нефть оказывает не только ослабление доллара, но и вышедший блок американской статистики. Запасы нефти в США за неделю снизились на 7,3 млн баррелей при прогнозе падения на 3 млн. В это же время добыча в стране вновь упала: с 11,1 до 11,0 млн баррелей в сутки.

Вчерашний скачок оборотов торгов и ускорение роста рынка обусловлены высоким спросом в экспортерах. Лучше остальных выглядели нефтегазовый сектор (+2,4%) и металлурги (+2,9%).

Среди корпоративных событий сегодня можно выделить публикацию финансового отчета TCS Group за II квартал. Свои результаты также представит Евраз.

Внешний фон

Внешний фон сегодня с утра складывается нейтральный. Американские индексы после закрытия нашей дневной сессии в среду остались примерно на тех же уровнях. Азиатские площадки сегодня торгуются разнонаправленно и не показывают единой динамики на положительной территории. Фьючерсы на индекс S&P 500 с утра растут на 0,15%, контракты по нефти Brent с экспирацией в конце августа поднимаются на 0,12% и находятся около уровня $45,2.

С учетом результатов предыдущих вечерних торгов можно предположить, что при сохранении текущего фона открытие по индексу МосБиржи (IMOEX) пройдет рядом с уровнем закрытия среды.



