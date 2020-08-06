Минфин продал рекордный объем ОФЗ с начала III квартала
Минфин РФ вчера ускорил выполнение квартального плана, продав рекордный объем ОФЗ с начала III квартала. Спрос на российский госдолг вырос на фоне подъема котировок Brent выше 45 долл за баррель и усиления аппетита к риску на глобальных рынках после публикации сильных PMI за июль. Тем не менее для фиксации большого объема Минфину все-таки пришлось предоставить премию к вторичному рынку.
Ведомство разместило 6-летний флоатер ОФЗ 29014 на 63,7 млрд рублей при спросе 265,7 млрд рублей. Цена отсечения составила 97,96% от номинала, что на 29 б.п. ниже закрытия торгов во вторник. Спрос на 10-летние ОФЗ оказался заметно ниже — 38,5 млрд руб. Минфин продал ОФЗ 26228 на весь заявленный объем 30 млрд руб. с доходностью по цене отсечения — 5,93% годовых, премия составила 4 б.п. к закрытию во вторник.
Большой объем размещения нового госдолга оказывает давление на цены рублевых облигаций и ограничивает потенциал позитивной реакции ОФЗ на улучшение конъюнктуры глобальных рынков. По итогам торгов в среду кривая доходности ОФЗ практически не изменилась, в то время как доходность российских евробондов продолжила обновлять исторические минимумы. Выпуск Russia`47 снизился в доходности до 2,99% годовых (-9 б.п. за день и —22 б.п. за неделю). Сегодня ожидаем консолидации цен ОФЗ вблизи достигнутых уровней.
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