Вчера начавшееся в понедельник движение на укрепление рубля продолжилось, USD/RUB 72.92 на закрытие торгов (-0.7%). Помогли спокойный новостной фон, фронтальное ослабление доллара против ключевых валют развивающихся стран (южноафриканский ранд, мексиканский песо) и, мы полагаем, ослабление потока на конвертацию дивидендов после выплат крупными российскими экспортерами в конце июля. Примечательно, что даже новость о том, что в августе и так невысокий объем продажи валюты Минфином (80 млн долл. в день в июле) сократится почти вдвое (до 42 млн долл. в день), не вызвала бурной реакции.

Способность рубля корректироваться в обе стороны хорошо ложится на наш прогноз по национальной валюте на ближайшие кварталы: 71.5 на конец сентября и 70.0 на конец года. При этом на горизонте ближайших дней и недель мы не исключаем нового витка ослабления под влиянием как внешних факторов (например, новостной фон по коронавирусу), так и локальных (слабые потоки на конвертацию валюты от экспортеров).



