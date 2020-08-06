Валютный рынок: комфортное начало августа
Вчера начавшееся в понедельник движение на укрепление рубля продолжилось, USD/RUB 72.92 на закрытие торгов (-0.7%). Помогли спокойный новостной фон, фронтальное ослабление доллара против ключевых валют развивающихся стран (южноафриканский ранд, мексиканский песо) и, мы полагаем, ослабление потока на конвертацию дивидендов после выплат крупными российскими экспортерами в конце июля. Примечательно, что даже новость о том, что в августе и так невысокий объем продажи валюты Минфином (80 млн долл. в день в июле) сократится почти вдвое (до 42 млн долл. в день), не вызвала бурной реакции.
Способность рубля корректироваться в обе стороны хорошо ложится на наш прогноз по национальной валюте на ближайшие кварталы: 71.5 на конец сентября и 70.0 на конец года. При этом на горизонте ближайших дней и недель мы не исключаем нового витка ослабления под влиянием как внешних факторов (например, новостной фон по коронавирусу), так и локальных (слабые потоки на конвертацию валюты от экспортеров).
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200806/831878234.html