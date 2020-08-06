Выручка Ростелекома (ПОКУПАТЬ) во II квартале по МСФО выросла на 13% — (ПОЗИТИВНО)

Выручка Ростелекома оказалась выше ожиданий рынка. Рост показателя обусловлен увеличением доходов от цифровых сервисов, мобильной связи, услуг фиксированного интернета за счет. Это позволило увеличить операционную и чистую прибыль, однако свободный денежный поток остался отрицательным из-за роста капитальных затрат. Мы ожидаем, что компания до конца года представит стратегию развития, где будет отражены планы по капитальным затратам в предстоящие годы, при этом ожидаем продолжения роста финансовых показателей, что создает предпосылки для сохранения выплат дивидендов, доходность по которым составит 5,4% для обыкновенных и 5,8% для привилегированных акций