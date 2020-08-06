Результаты "Ростелекома" за II квартал: выручка превысила ожидания рынка
Выручка Ростелекома (ПОКУПАТЬ) во II квартале по МСФО выросла на 13% — (ПОЗИТИВНО)
Выручка Ростелекома оказалась выше ожиданий рынка. Рост показателя обусловлен увеличением доходов от цифровых сервисов, мобильной связи, услуг фиксированного интернета за счет. Это позволило увеличить операционную и чистую прибыль, однако свободный денежный поток остался отрицательным из-за роста капитальных затрат. Мы ожидаем, что компания до конца года представит стратегию развития, где будет отражены планы по капитальным затратам в предстоящие годы, при этом ожидаем продолжения роста финансовых показателей, что создает предпосылки для сохранения выплат дивидендов, доходность по которым составит 5,4% для обыкновенных и 5,8% для привилегированных акций
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.
https://1prime.ru/experts/20200806/831878263.html