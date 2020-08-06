ВТБ (ПОКУПАТЬ) может направить на дивиденды 10% чистой прибыли за 2019 год — (НЕГАТИВНО)

Банк ВТБ планировал направить на дивиденды 50% от чистой прибыли по МСФО за 2019 г. Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2019 г. составила рекордные 201,2 млрд руб. Дивиденды акционерам должны были составить 100,6 млрд руб. Теперь компания сможет снизить сумму до 20,1 млрд руб., что оказывает давление на курсовую стоимость акций банка.