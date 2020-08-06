Расходы "Норникеля" на возмещение ущерба могут быть отложены на два года
Норникель предложил Росприроднадзору уточнить экологический ущерб от разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 после того, как будут завершены работы по ликвидации последствий инцидента.
Ранее Норникель представил план работ по ликвидации последствий аварии на норильской ТЭЦ-3 (см. Ежедневный обзор рынка за 5 августа), которые предполагается завершить к 2022 г. В случае одобрения нового предложения компании расходы на возмещение ущерба могут быть отложены на два года. Однако пока Росприроднадзор не прокомментировал это предложение и не изменил свою оценку ущерба, в связи с чем мы расцениваем данную новость как нейтральную.
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