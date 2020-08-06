За неделю, завершившуюся 3 августа, потребительские цены в России не изменились, что происходит уже третью неделю подряд. Более того, по итогам 1-3 августа средние суточные темпы инфляции были отрицательными — минус 0,003%. Средняя суточная дефляция была не слишком значительна и ее темпы округлялись до нуля, однако это явный признак наметившейся тенденции к замедлению роста цен. Плодоовощная продукция подешевела на 2,3% (неделей ранее — на 1,1%). Если эта тенденция сохранится в ближайшие недели, в августе может быть зарегистрирована дефляция (в августе прошлого года цены снизились на 0,2% относительно предыдущего месяца), а значит, некоторая стабилизация годового роста цен.