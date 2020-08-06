Совет директоров Аэрофлота назначил на 11 сентября внеочередное собрание акционеров, которое должно одобрить допэмиссию в размере 1,7 млрд акций (это соответствует примерно 60% от объема акционерного капитала после допэмиссии). Мы полагаем, что эта величина — максимально возможный объем размещения, а фактический объем будет зависеть от котировок акций и от того, какой объем средств будет готово выделить государство, чтобы его доля в компании осталась без изменений. Решение совета директоров предусматривает размещение по открытой подписке; таким образом, компания, видимо, может предпочесть более "рыночный" вариант размещения, чем ранее предполагалось в прессе.

Мы полагаем, что все зависит от итоговой цены и объема допэмиссии, но в любом случае это означает существенное "разводнение" доли миноритариев, которые решат не пользоваться правом преимущественного выкупа.



