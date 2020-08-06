Вчера утром рубль отставал от аналогов, несмотря на глобальное ослабление доллара США на фоне прогресса в переговорах между администрацией президента США и Конгрессом о новом пакете экономической помощи и на фоне публикации оптимистичных индексов PMI по всему миру. Против рубля играл повышенный спрос на валюту. Однако он был достаточно быстро удовлетворен, при этом нефть поднялась в цене до $46/барр., а евро прибавил 0,8% и почти достиг $1,19. В результате рубль укрепился на 1% до 72,8 за доллар.

В ближайшие дни на глобальных рынках может сохраниться оптимизм. Сегодня инвесторы будут следить за данными по безработице в США. Если первичные заявки на пособие по безработице за прошлую неделю снизятся, что вполне возможно, учитывая постепенное снижение числа новых случаев COVID-19 в США за последние две недели, то рискованные активы получат поддержку, а доллар частично отыграет недавние потери против валют развитых рынков. Рубль на этом фоне может достичь 72,5 за доллар.

При этом геополитические риски, похоже, на данный момент не слишком тревожат инвесторов в российские активы. Однако рубль может начать слабеть в пятницу, когда традиционная осторожность инвесторов перед выходными может усилиться, так как 9 августа в Белоруссии пройдут президентские выборы

Рубль сегодня может укрепиться до 72,5 за доллар, если данные по безработице в США будут благоприятными.



