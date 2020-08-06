Августовские продажи валюты составят 65 млрд руб. Согласно бюджетному правилу, ЦБ продаст в августе валюты на 65 млрд руб., по текущему курсу это менее 1 млрд долл. Дневной объем продажи валюты сократится до 3,1 млрд руб. Такая сумма не способна оказать какую-то значимую поддержку рублю. Более того, уже в августе ожидается, что нефтегазовые доходы бюджета превысят план на 27,5 млрд руб., рост цен на нефть компенсировал выпадающие из-за снижения добычи нефти доходы бюджета. Продажи валюты связаны с тем, что в июле бюджет недополучил 92,5 млрд руб. доходов относительно оценок, сделанных в начале месяца. Подобная динамика поступлений нефтегазовых доходов может привести к тому, что уже в сентябре мы увидим покупки валюты. Правда, с октября продажи валюты могут возобновиться, ЦБ планирует конвертировать в 4 кв. остаток средств от продажи акций Сбербанка (на сумму около 185 млрд руб.). В любом случае чистые интервенции до конца года будут минимальными, как и их эффект для курса и ликвидности.

Недельная инфляция остается на нулевой отметке третью неделю подряд. С начала года цены выросли на 3,0%, годовая инфляция оценивается в 3,4%. В августе вполне возможна дефляция, это связано с сезонным снижением цен на фрукты и овощи: в первые два дня месяца было зафиксировано небольшое снижение цен. Тем не менее, вполне вероятно, что в годовом выражении по итогам августа инфляция не замедлится, в прошлом году августовская дефляция составила 0,2%. Прогноз ЦБ по росту цен на конец года выглядит пока реалистичным (3,7–4,2%), что ограничивает потенциал снижения ключевой ставки до конца года 25-ю базисными пунктами.