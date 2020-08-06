Результаты за 2 кв. 2020 г. по МСФО: ниже ожиданий рынка

EBITDA сократилась на 19% год к году. Утром Veon опубликовал отчетность за 2 кв. 2020 г. по МСФО, которая оказалась хуже ожиданий рынка по выручке и EBITDA. В частности, выручка сократилась на 16% (здесь и далее – год к году) до 1,9 млрд долл. EBITDA снизилась на 19% до 809 млн долл. с учетом эффекта от применения стандарта МСФО 16, что хуже рыночного прогноза на 2%, но лучше нашего на 6%. Рентабельность по EBITDA при этом составила 42,7%, снизившись на 1,3 п.п.

Новый прогноз компании предполагает сокращение выручки и EBITDA в 2020 г. Veon представил обновленный

прогноз результатов по итогам 2020 г., который с учетом эффекта пандемии COVID-19 стал гораздо более

консервативным. Сейчас компания ожидает органического снижения выручки и EBITDA на 5–7%, тогда как в начале года предполагался незначительный рост. Капзатраты ожидаются на уровне 22–24% от выручки против 21–22% ранее.

Также менеджмент считает маловероятной выплату дивидендов по итогам года. Во 2 кв. 2020 г. выручка Veon в России сократилась на 10% до 65,5 млрд руб. (907 млн долл.), при этом мобильная сервисная выручка уменьшилась на 10% до 51,45 млрд руб. (839 млн долл.). EBITDA упала на 20% до 25,7 млрд руб. (357 млн долл.). На Украине выручка увеличилась на 7% до 6,0 млрд гривен (223 млн долл.), а EBITDA – на 12% до 4,1 млрд гривен (151 млн долл.). В Пакистане выручка снизилась на 8% до 47,1 млрд PKR (288 млн долл.), а EBITDA – на 21% до 21,7 млрд PKR (133 млн долл.). Чистый долг на конец отчетного периода оказался равен 8,2 млрд долл., или 6,4 млрд долл. без учета обязательств по лизингу. Соотношение Чистый долг/EBITDA за предыдущие 12 мес. составило 2,2, или 2,0 без учета обязательств по лизингу.

В центре внимания рынка останется ситуация с российским бизнесом. Результаты Veon за 2 кв. 2020 г. отражают слабую динамику в России, и рынок ожидает от нового руководства компании способности добиться улучшений на российском рынке. Тем не менее долговая нагрузка остается на приемлемом уровне и возможный отказ от выплатыдивидендов должен способствовать сохранению устойчивого финансового положения. В июне Veon разместил выпуск пятилетних рублевых евробондов, которые сейчас торгуются с доходностью к погашению на уровне 6,4% годовых, предлагая премию около 140 б.п. над суверенной кривой.