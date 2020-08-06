Индекс Мосбиржи сегодня к 11:30 мск вырос на 0,2% на фоне очередного повышения американских, мировых фондовых индексов и цен на ключевые инструменты товарной группы. По-прежнему чрезвычайно благоприятные инвестиционные условия, предопределенные — в рамках эффекта от количественного ослабления ФРС – притоком на рынок свежей долларовой ликвидности поддерживают рыночный бум. Однако, заявление ФРС по итогам июльской сессии о том, что покупки государственного и ипотечного долга продолжатся ей прежними темпами фактически отражает завершение активной фазы QE поскольку эти темпы в последние недели стали близки к нулевым. Эта ситуация по-прежнему отражает повышенные краткосрочные риски для внешнего инвестиционного фона, влияющего на рынок акций РФ.

Сравнительно слабо сегодня выглядят бумаги Аэрофлота. Совет директоров Аэрофлота предложит акционерам компании проголосовать за допэмиссию 1,7 млрд обыкновенных акций. Это приблизительно в два раза больше, чем предполагали на рынке первоначально исходя из анонсированной менеджментом суммы привлечения в 80 млрд руб и текущих цен акций. В зависимости от методики оценок бумаг компании, подтверждение данной информации транслируется в снижение справедливой стоимости акции ПАО «Аэрофлот», приблизительно на 5-20%. Тем не менее, низкие оценки компании с точки зрения сравнительно анализа ключевых финансовых мультипликаторов, и оцениваемое по-прежнему как вероятное восстановление ей в ближайшие годы нормальной хозяйственной деятельности по-прежнему позитивны для оценок перспектив динамики котировок её бумаг, особенно с учетом их текущих цен. В данной связи, даже с учетом указанного выше предполагаемого объема допэмиссии, акции Аэрофлота, как представляется, сохраняют позитивный потенциал изменения котировок в перспективе до конца года при повышенных, впрочем, рисках этого прогноза.

Чистая прибыль Ростелекома по итогам первого полугодия составила 13,1 млрд руб., превысив наш прогноз на 2 млрд руб. Однако, вчерашняя информация компании о том, что общий объем инвестиций ПАО «Ростелеком» до конца 2020 года составит с учетом реализации госпрограмм увеличится до 135 млрд рублей против 116,6 млрд руб по итогам 2019 года и 116,5 за четыре последних квартала с запасом нивелирует для оценок компании позитивные, с точки зрения финансового результата, итоги первого полугодия. Неоднородная динамика акций компании отражает повысившиеся оценочные риски для её бумаг в перспективе, по крайней мере, до выхода отчетности за третий квартал.

Данные отчетности ТГК-2 за второй квартал оказались лучше прогнозов рынка. Компания в очередной раз продемонстрировала эластичность своего бизнеса к шокам. Показатели выручки и чистой прибыли компании в первом полугодии позволяют рассчитывать – с учетом сезонности и улучшения макроэкономических трендов — на чистый финансовый результат ТГК-2 по итогам всего года на уровне 9,1 млрд руб.

В четверг, во второй половине дня, при повышенных сезонных, технических рисках и рисках, связанных с традиционной для последнего десятилетия практикой активного нерыночного регулирования спроса, вновь преобладают шансы повышения российского рынка акций.

Целевые диапазоны завтрашнего закрытия для индекса Мосбиржи и курсов USD/RUB и EUR/RUB составляют 2940-3040 пунктов, 72,20-73,6 рублей и 85,9-87,3 рублей за доллар США и евро соответственно.