5 августа фондовые индексы США закрылись на рекордных отметках или невдалеке от них. S&P500 повысился на 0,64%, до 3328 пунктов, финишировав в двух шагах от своего февральского исторического максимума. Nasdaq Composite в 31 раз обновил пик текущего года. Оптимистичный настрой Уолл-стрит задали ожидания стимулирующих мер, которые готовят американские власти. Данные по активности в секторе услуг от ISM оказались выше консенсуса, что, как и в целом позитивные отчеты крупных компаний во главе с Disney, поддержало рост котировок. Промышленные, финансовые компании, а также производители материалов стали локомотивом ралли. Защитные сектора в основном закрылись в минусе.

Мировые фондовые площадки сегодня преимущественно корректируются после недели ралли. Позитивный эффект от сезона отчетов и ожиданий принятия нового пакета стимулов практически отыгран, что может лишить рынок драйверов роста. В то же время сохраняются риски, связанные с продолжающейся эпидемией коронавируса и ухудшением отношений между КНР и США. В Европе растут опасения по поводу второй волне пандемии. При этом скорость распространения коронавируса в Штатах остается ниже пиковых значений июля.

Переговоры демократов и республиканцев о новом пакете стимулирующих мер могут быть завершены в пятницу. Некоторые законодатели заявили, что считают 7 августа крайним сроком для достижения компромисса или прекращения переговоров. Если стороны не придут к соглашению, Белый дом рассматривает возможность продлить действие пособий по безработице и приостановить сбор налогов президентским указом, что может ускорить процесс согласования стимулирующей экономику программы.

Инвесторы также следят за развитием американо-китайских отношений. Госсекретарь Майк Помпео призвал американские компании убрать из онлайн-магазинов доступ к покупке китайских приложений. Это можно трактовать как сигнал к тому, что запреты на использование китайских технологий в американских гаджетах выйдут далеко за рамки принудительной продажи или закрытия TikTok.

Азиатские фондовые индексы демонстрируют отрицательную динамику. Японский Nikkei теряет 0,4%, гонконгский Hang Seng — 0,7%, шанхайский CSI300 — 0,3%. Биржи Европы снижаются в пределах 1%.

Спрос на безопасные активы, в том числе на облигации США, сохраняется. Ставка по 10-летним трежерис находится вблизи 0,53%. Октябрьский фьючерс на Brent снижается к $45. Золото поднимается к $2050. Аппетит к риску слабый. Ожидаем, что S&P500 в ходе сегодняшней сессии будет колебаться вблизи 3300 пунктов.

Наиболее интересной публикацией сегодня станут данные о количестве первичных заявок на пособие по безработице за неделю. Консенсус закладывает сохранение показателя на уровне 1,4 млн. Начавшаяся вторая волна эпидемии замедляет восстановление рынка труда.

Сегодня о результатах за второй квартал отчитаются Uber, T-Mobile и Fortinet. Ожидается, что Uber Technologies Inc. сообщит о падении выручки, поскольку бизнес по перевозке пассажиров пострадал из-за карантинных ограничений.

В отношении T-Mobile US Inc. консенсус предполагает повышение выручки благодаря резкому усилению спроса на более дешевые услуги телефонной связи в условиях массового перехода сотрудников на режим удаленной работы.

Мы ожидаем, что Fortinet представит сильные данные по итогам прошедшего квартала, что обусловлено сохраняющейся благоприятной макросредой. Объем нагрузки на облачные сервисы увеличился на фоне перевода рабочих процессов в онлайн, повысилось и число удаленных подключений к корпоративным ресурсам, в том числе посредством смартфонов. Все это существенно усиливает уязвимость данных и, как следствие, повышает спрос на продукты для обеспечения кибербезопасности.

Индекс настроений от Freedom Finance опустился до 11 из 100. Показатель по-прежнему отражает беспокойство по поводу негативных последствий пандемии для экономики. Однако повышение индикатора от минимальных значений может говорить об улучшении перспектив.

Технически S&P500 выглядит лучше, чем день назад, но объемы ниже среднего и гэпы последних дней смущают. Закрытие гэпа от 3328 пунктов состоялось, но ниже, на уровне 3307 и 3272 пунктов, у индекса сформировались небольшие разрывы, которые угрожают закрыться. Показатели моментума улучшились. MACD вернулся на положительную территорию. Индикатор RSI все-таки обновил локальный максимум вместе с рынком, что снизило риск «медвежьей» дивергенции. При этом перекупленности по RSI нет, поэтому S&P500 способен продолжить рост и обновить февральские вершины. В случае развития «медвежьих» настроений поддержкой для S&P500 способен стать уровень 3180 пунктов, а далее — 200-дневная средняя в районе 3050 пунктов.