Так, оказалось, что бюджет начнет получать допдоходы, в размере 27,5 млрд руб. в августе (хотя наш прогноз не предполагал, что это произойдет быстро – мы оценивали выпадающие доходы в 15 млрд руб.). Такое неожиданное улучшение нам крайне сложно объяснить (во всяком случае, с использованием опубликованных данных). За месяц цена нефти действительно немного подросла (43,9 долл./барр. против 41,9 долл./барр., +4,7%), однако физические объемы добычи и экспорта нефти (на нее приходится 60-70% всех НГД), согласно статистике Минэнерго, остались подавленными и практически не изменились с прошлого месяца. При этом оценка НГД изменилась существенно: напомним, что в прошлом месяце Минфин дал первую оценку выпадающих НГД на уровне 48 млрд руб. Столь существенный переход от выпадающих доходов к дополнительным (в отсутствие видимых изменений в ценах и объемах) кажется нам странным.

Однако еще более необъяснимым представляется беспрецедентный объем корректировки Минфином этой первой оценки допдоходов – она была уточнена на 92,5 млрд руб. (т.е. ошибка первой оценки в прошлом месяце составила 194%, или почти 3 раза). Напомним, что объем покупки/продажи валюты определяется как объем нефтегазовых допдоходов, скорректированный на величину «ошибки» прогноза (корректировки Минфина) этих же доходов, но за прошлый месяц.

Из-за этого в последние месяцы «угадать» объем регулярных интервенций от Минфина становится все сложнее. Возникновение ошибки в целом вполне объяснимо: хотя все входные данные для расчета нефтегазовых доходов за данный месяц на момент расчета уже известны (значения цен на нефть, физических объемов и т.п. используются за прошлый месяц), и у Минфина, как мы понимаем, есть максимально точная формула для их расчета, объем фактических поступлений может несколько отличаться от расчета (не исключено, что не все данные от компаний поступили в полном объеме оперативно, фактические цены продажи могут слегка отличаться от средней цены, сложившейся на рынке и т.п.).

Однако ошибка вследствие этих причин не должна получаться такой большой – достаточно долго (см. график слева) корректировка составляла ±5-7%. Более значительные «ошибки» случались – но это были разовые и знакопеременные случаи на уровне 20-25%. Однако последние три месяца фактические поступления НГД систематически оказываются меньше предварительных оценок Минфина, причем ошибка росла (см. график слева).

Оценить объем этой корректировки крайне затруднительно, т.к., как мы полагаем, прогнозировать НГД точнее Минфина вряд ли возможно. Впрочем, можно усмотреть некую корреляцию ошибки-корректировки с долей поступлений ненефтяных источников в НГД. Возможно, эффективные цены на газ и нефтепродукты (как и объем добычи/экспорта физических объемов этих товаров) даже в Минфин поступают с задержкой и/или сильно уточняются со временем (во всяком случае, Минэнерго не публикует оперативно статистику по добыче/экспорту газа). Однако и это, на наш взгляд, не объясняет столь масштабной последней корректировки.

Еще одной причиной могут выступать особенности бюджетного учета поступающих средств: возможно, часть платежей, которые должны были быть учтены в данном месяце, были формально зачислены в следующий месяц. Из-за этого могли возникнуть расхождения формулы и фактических поступлений.