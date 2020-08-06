Вчерашние торги по своему характеру мало отличались от торгов прошедших накануне. Участники рынка воспрянули духом на фоне улучшающихся показателей по количеству заболевших коронавирусом и продолжают игнорировать любые плохие макроэкономические данные. Вчера таким раздражителем пытались стать данные от агентства ADP об изменении занятости в частном секторе несельскохозяйственной сферы. Прогноз прироста составлял целых 1,5 миллиона рабочих мест. А по факту мы получили лишь 167 тысяч. Казалось бы, кошмар-кошмар!!! Но участники рынка даже бровью не повели, и их реакция на эти совершенно разочаровывающие данные была абсолютно нулевой.

Зато надежды на всеобщее выздоровление подвигли многих инвесторов перейти к покупкам акций компаний, работающих в наиболее пострадавших секторах. А это связано прежде всего с промышленным сектором и циклическими потребительскими товарами длительного пользования. Именно компании этих секторов были вчера одними из лучших и наряду с сектором сырьевых материалов и крупными банками они тащили индексы к новым высотам. Вот почему старина Dow (DJIA-30) оказался вчера лучше своих младших собратьев — индексов NASDAQ и S&P-500 — и прибавил в два раза больше, чем они. Правда, несмотря на то, что основной спрос инвесторов переместился из акций технологических компаний в промышленный сектор, индекс NASDAQ все же умудрился переписать свой абсолютный исторический максимум и преодолел-таки отметку в 11 000 пунктов. Однако удержаться на этой высоте до конца торгов он не сумел и закрылся чуть ниже этой красивой цифры.

Что же касается отдельных акций, то здесь главными действующими лицами были прежде всего промышленные компании, авиаперевозчики и «круизеры». Все они по итогам дня были окрашены в ярко зеленые цвета и поднялись от нескольких процентов до 5 и даже в отдельных случаях до 9% (American Airlines (AAL, +9,5%)).

Отдельной строкой надо отметить акции The Walt Disney Company (DIS, +8,80%), которые пользовались вчера бешенными успехом у инвесторов после выхода квартальной отчетности компании. Причем, несмотря на все объяснения аналитиков, что это круто, все равно не укладывается в голове в чем же крутизна, если компания получила убыток в 6 млрд. долларов и перспективы восстановления бизнеса по крайней мере до конца года весьма и весьма туманны. И все же, как мы видим, инвесторы вчера на это не обращали никакого внимания и сметали акции Диснея как горячие пирожки в базарный день. Надо ли это сейчас делать?— Не факт. Но кто прав, а кто нет — рассудит будущее.

По итогам торгов иностранными ценными бумагами на Санкт-Петербургской бирже в среду 5 августа было заключено почти 850 тысяч сделок с акциями 1 230 эмитентов на общую сумму 686 миллионов долларов США.

Ожидания рынка 6 августа. Индекс NASDAQ безоткатно рос последние 6 дней, переписывая рекорд за рекордом. В последние дни и его старшие братья пустились за ним вдогонку. Но бесконечно расти все же невозможно. И сегодня, судя по всему, будет остановка. Пока, возможно, чисто техническая, потому что она назрела. И во многом способствовать этой остановке будут макро данные по первичным и вторичным заявкам на пособие по безработице. Эти данные стали чрезвычайно важны в период коронавирусной эпидемии и за ними очень внимательно следят абсолютно все — от рядовых участников рынка до аналитиков и матерых макроэкономистов. Но следить, это еще не значит — реагировать. И участники рынка, несмотря на прямо-таки ужасающие показатели безработицы, до сих пор упорно их игнорировали. Но и этому когда-то должен прийти конец. Особенно, если динамика снижения количества безработных вот уже более месяца вообще нулевая. Колоссальное количество безработных (по разным оценкам — от 30 до 32 миллионов человек) нависает над американской экономикой и не дает ей даже вздохнуть. И, естественно, многие экономисты не видят в этом ничего хорошего и рисуют «армагеддонистические» картины.

И поэтому сегодня уже с самого утра участники рынка готовятся к неприятным, хотя и вполне прогнозируемым, известиям с рынка труда. Фьючерсы на основные американские индексы уже торгуются в небольшом минусе, как бы заранее предчувствуя, что никаких хороших цифр в INITIAL CLAIMS мы не увидим. И правда, аналитики прогнозируют, что количество первичных обращений за пособием по безработице хоть немного и сократится, но все же останется на безумно высоком уровне более 1,4 миллиона человек. И это скорее всего даст сегодня инвесторам повод для грусти. Весь вопрос — как долго они будут при этом грустить? Пока все же эта грусть может совпасть с чисто технической небольшой коррекцией и не более того. Но гарантировать этого точно нельзя. А посему относимся к небольшой просадке, которая с очень большой вероятностью случится сегодня, совершенно спокойно и не дергаемся. Испугаться мы еще успеем.